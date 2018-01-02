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Экономика
В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод
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Гость 02 Января 2018 в 17:10:35
Казахстану нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев. Об этом сообщает телеканал «Хабар».

По словам Бозумбаева, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. А уже со следующего года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ.

Как отметил министр, с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода – это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 02.01.2018 в 21:17:31   # 652599
А зачем ???
Было три завода , нефть наша.
Сейчас всё под иностранцами. В частной собственности. Нефть наша . заводы наши . всё продали. Прибыль уходит за границу - красота.
Да ходь десять заводов стройте. И то всё не наше . Всё продали скоты. Да будьте вы прокляты.

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  старик 02.01.2018 в 21:44:46   # 652604
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Канат Бозумбаев, министр энергетики РК: «Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен.
После долгих, мучительных размышлений в голову пришла глубокая мысль!
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  Bako 02.01.2018 в 21:45:45   # 652605
После строительства и ее пепедадут в частные руки?
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  332-712 02.01.2018 в 22:37:05   # 652612
Всю независимость трындят о четвертом нефтеперерабатывающем заводе. А воз и ныне там...
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  alpha_portal 02.01.2018 в 22:50:34   # 652614
Чет новость эта, как эхо сквозь года
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