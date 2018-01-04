На 5% подорожала электроэнергия в Северном Казахстане

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KAN13 04 Января 2018 в 09:53:57
По информации заместителя руководителя департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по СКО Натальи Шаяхметовой, для физических лиц тариф увеличился на 5% до 13,59 тенге с учетом НДС, для юридических — на 5,2% до 16,31 тенге. Среднеотпускной тариф увеличился в итоге на 5% и составил 15,36 тенге.
В конце декабря в Петропавловске прошли публичные слушания. Исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков причинами для увеличения стоимости электроэнергии назвал рост цен на транспортировку электроэнергии, балансировки и убытки предприятия.
Последнее изменение тарифа в СКО было в 2016 году.
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК ранее сообщал о повышении тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов Казахстана с 1 января 2018 года.
МИА «Казинформ»