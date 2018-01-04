Налоговики против перевозчиков

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Гость 04 Января 2018 в 11:48:29
В среду, 3 января, в палате предпринимателей Восточного Казахстана кипели нешуточные страсти. Здесь в красках описали, что будет с жителями Усть-Каменогорска, пользующимися общественным транспортом, если департамент государственных доходов ВКО добьётся своего.
Директор палаты – Игорь ШАЦКИЙ (на снимке) отвечал на вопросы журналистов и подробно объяснял, почему слухи об остановке автобусов в областном центре могут стать реальностью.
Суть дела такова: фискалы ВКО предъявили претензии к 7 крупнейшим перевозчикам Усть-Каменогорска на сумму 4,5 миллиарда тенге. Вроде бы это и не уклонение от уплаты налогов, так как уголовного дела не заведено, но по карману ударит так, что транспортники просто встанут на прикол.
Во всяком случае в этом уверены в палате, профсоюзе работников малого и среднего бизнеса региона, областной прокуратуре и акимате Усть-Каменогорска.
Оказалось, что тариф на проезд в общественном транспорте для сохранения социального спокойствия установлен без учёта налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога.
«Это не схема ухода от налогов, на самом деле, это абсолютно допустимая и предусмотренная налоговым кодексом возможность снижения налогов. Если сегодня в тариф заложить НДС и КПН, то тариф поднимется примерно на 20 тенге. Когда было последнее повышение цен на проезд, этот вопрос перевозчики поднимали. Что завтра опять скажут, что мы работаем незаконно, давайте сделаем. Но, городские власти убедительно попросили (...) поддержать население, перевозчики возражать не стали, потому что это весьма чувствительная сфера (...)», - начал вступительную речь Шацкий.
В палате утверждают, что производя вычисления и начисляя пеню, налоговики так и не смогли сказать, какую из статей соответствующего кодекса нарушили перевозчики.
Интересно, что в крутой замес прямо или косвенно попали практически все ветви власти.
Причём один государственный орган отчасти идёт против решения другого.
«Мы считаем абсолютно несправедливыми действия налоговых органов и, в принципе, перевозчиков сегодня поддерживают оба акимата – Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области, прокуратура области. Их позиция такова, что если нет явного нарушения налогового законодательства, то от перевозчиков просто нужно отстать. Если сегодня перевозчиков перевести на требуемый налоговиками режим, то они будут платить в год, грубо говоря, 500 миллионов тенге налогов. Но чтобы им это компенсировать, нужно выделить из бюджета 700-800 миллионов субсидий. Спрашивается, кто друг бюджета – налоговые органы или перевозчики?", - задал риторический вопрос директор палаты.
Схема на самом деле проста и ей пользуются почти все транспортники страны. Перевозчики заключают договоры с индивидуальными предпринимателями и те осуществляют часть деятельности. Их затраты облагаются налогами в упрощённом режиме.
По информации палаты предпринимателей ВКО, это легально и законно.
«Наши налоговые органы, произведя доначисления, говорят, что нарушение состояло в привлечении третьих лиц, что не предусмотрено (...) правилами осуществления перевозок. Но, во-первых, это не компетенция налоговых органов. Налоговые органы могут только проверять соблюдение налогового кодекса. Это всё равно, что санэпидстанция придёт и будет штрафовать предпринимателя за несоблюдение правил пожарной безопасности. Или экологи - за нарушения налогов. (...) О каких-то демонстративных акциях со стороны перевозчиков речи не идёт. Они не собираются создавать кипиш на ровном месте (...)», - завершил спич директор палаты предпринимателей по ВКО.
Один из перевозчиков, директор ТОО «VOSCA» Канат КАЛЕЛОВ, которому насчитали около миллиарда неуплаченных налогов и пени в шоке. Он обходит цеха автопарка и предупреждает сотрудников о том, что возможно, работы скоро станет меньше.
«Когда мы формировали тарифы, ни одной претензии, ни одного возражения со стороны налогового комитета не было, что НДС и КПН в тариф не включены. (...) Акимат нам тоже прислал письмо, что попросил нас не включать ни НДС, ни КПН в расчёты о тарифе. Соответственно, все тарифы, которые нам утверждал акимат за 15 лет, там нигде это не учитывалось. Мы не хотим бастовать или останавливаться. Мы просто вынуждены. (...) Имущество уже арестовано почти год. Расходные операции все должны быть приостановлены, касса должна быть арестована. Как мы сможем работать? Чисто физически мы не сможем выехать на линию и всё», - утверждает директор ТОО «VOSCA».
Конечно, своё мнение есть и у областной налоговой. В этот раз они не стали отказываться от интервью и подробно объяснили свою версию событий.
«4,5 миллиарда тенге – это не штраф, это – в совокупности сумма налогов и пени. Она начислена в результате проведенных налоговых проверок в соответствии сведений, предоставленных уполномоченным органом по результатам реализованных билетов перевозчиками», - сказала главный специалист отдела аудита управления аудита департамента госдоходов по ВКО Нургуль ОМАРБЕКОВА (на снимке).
По ее словам, нарушена норма законодательства по определению налоговых обязательств, они просто не определены.
В соответствии с законодательством РК передача обслуживания маршрутов, а также договоры, заключенные с уполномоченным органом не предоставляют право передачи обслуживания маршрутов, поэтому они и не были приняты во внимание при проверке, а сведения о реализованных билетах включены в налогооблагаемый объем.
Специалист подчеркнула, что в настоящий момент жалобы поданы и существует порядок их рассмотрения.
До его окончания налоговый орган не выдвигает никаких требований по оплате. А вот если в результате обжалования решение будет вынесено в пользу налоговиков, те могут взыскать данную сумму.
Ratel.kz уже писал о том, что в Усть-Каменогорске грядёт транспортный коллапс и семь крупнейших перевозчиков города находятся на грани банкротства.
На заседании регионального совета палаты предпринимателей ВКО с участием главы Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимуром КУЛИБАЕВЫМ также обсуждали эту тему.
Однако ситуация продолжает накаляться.
Антон СЕРГИЕНКО
Фото автора.
http://www.ratel.kz/raw/nalogoviki_protiv_perevozchikov
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 04.01.2018 в 12:32:31 # 652845
Спор бесполезный. Это в компетенцию дгд. Если в перечень не входит транспорт услуги,то тут ничего не сделаешь.
К тому же, когда подано жалоба, действия акта временно приостанавливается. Т.е. контора должна работать без ареста счетов,кассы и т.д.
Если сегодня перевозчиков перевести на требуемый налоговиками режим, то они будут платить в год, грубо говоря, 500 миллионов тенге налогов. Но чтобы им это компенсировать, нужно выделить из бюджета 700-800 миллионов субсидий.
Не легче освободить от налогов, чем гонять денежные средства туда сюда.
Цитата: Джимбо от 04.01.2018 13:16:10Отожмут и своего перевозчика поставят, а простым смертным скажут мол вот новые экологически чистые автобусы
Кто то отжимает бизнес просто. ведь перевозки - это гарантированный спрос и прибыль.
Кто то отжимает бизнес просто. ведь перевозки - это гарантированный спрос и прибыль.