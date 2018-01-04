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Экономика
Стоимость сигарет в Казахстане повысилась с начала нового года.
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Гоги80 04 Января 2018 в 14:38:53
Стоимость сигарет в Казахстане повысилась. С 1 января 2018 года начали действовать прошлогодние поправки правительства в постановление от 2007 года "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы".

Теперь минимальная розничная цена на пачку сигарет составляет 340 тенге. И это не единственное повышение в этом году. Тем же постановлением правительства с 1 июля до 31 декабря 2018 года минимальные цены поднимутся до 360 тенге за пачку.

Следующее повышение стоимости 20 сигарет ожидается 1 января 2019 года, тогда минимальная стоимость пачки достигнет 380 тенге.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  99denden99 04.01.2018 в 15:07:40   # 652877
кто знает где купить семена хорошего табака?
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  Сладкая Вата 04.01.2018 в 15:22:20   # 652881
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  Aлекс 04.01.2018 в 15:35:57   # 652884
Бросайте курить, это лучший вариант!
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  MишаМашкевич 04.01.2018 в 15:44:22   # 652889
вроде все логично: не пить, не курить-ибо содержать ораву больных от табака и алкоголя убыточно для государство. НО ЕСТЬ система осмс. Которая как бы, нас же заставляет платить за наши грехи.
Поэтому и вопрос: если человек сам выбирает тот или иной путь для смерти, почему его еще заставляют платить с собственного кармана за выбор онного, ведь за медицинское сопровождение все равно платит он сам?
Или есть какой-та иной аргумент для сдирание шкур?
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  Денис222 04.01.2018 в 15:45:56   # 652890
Да уж, дороговато...не завидую курящим! И ведь не бросят, может чуть реже будут курить...но будут курить! Меня, как обычного гражданина бесит не цена на сигареты, и не общий рост цен, а то, что покупательская возможность все меньше...а злости всё больше.
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  Сила 04.01.2018 в 15:50:50   # 652894
Не курю, бросил уже в третий раз, но думаю последний, не хочу больше дымить как паравоз заебало
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  xxxBratanxxx 04.01.2018 в 15:53:50   # 652896
Я очень много знаю людей кто курит по 10-20 лет это уже больные люди как им быть ведь это зависимость и люди пох будут курить с такими ценами просто в контрабанду все уйдет. почему наркошам помогают, а курильщикам нет, сделали бы магазин где людей которые признаны зависимыми по низким ценам бы отпускали ведь люди которые действительно зависимы похуй магарычь курить будут конечно борьба с курильшиками должна быть но если человек болен зачем его добивать ведь это его выбор!!!
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  Fleita17 04.01.2018 в 16:14:16   # 652898
Нет никакой никотиновой зависимости. Как нет зависимости от вдыхаемого нами городского воздуха с выхлопами, как нет зависимости от поедания нами колбасы низкого качества, в которой канцерогенов не меньше, чем в сигаретах. Есть страх остаться без соски. Когда человек это поймёт, он легко бросит курить сам, без помощи и пластырей.
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  Manitu 04.01.2018 в 16:14:31   # 652899
не помню где услышал: Каждый раз, выкуривая сигарету, вы делаете минет табачной компании.

Никогда в жизни не курил, и не собираюсь начинать.
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  SPYKER X 04.01.2018 в 16:17:18   # 652900
Кто курил, тот так и будет курить... Просто некоторые дети и семьи начнут недополучать в простых вещах...
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  Пришелец 04.01.2018 в 16:26:28   # 652902
Как в советском союзе было.курили самосад. Пили самогон. Культивировали дурь.как то выживали. И сейчас большую часть курильщиков пересядут на дешёвый насвай.деловто
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  Мура45 04.01.2018 в 17:55:52   # 652935
Quote:
Нет никакой никотиновой зависимости.

Есть, и довольно сильная зависимость - физическая и психологическая. Другое дело, что надо перетерпеть дня три-четыре, для того, чтобы бросить курить.
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  Fleita17 04.01.2018 в 18:49:13   # 652946
Цитата: Мура45 от 04.01.2018 17:55:52
Quote:
Нет никакой никотиновой зависимости.

Есть, и довольно сильная зависимость - физическая и психологическая. Другое дело, что надо перетерпеть дня три-четыре, для того, чтобы бросить курить.

Что же за сильная зависимость такая, что перетерпеть нужно всего 3-4 дня? Сама бросила после стажа 12 лет. Знаю таких же, как и я. Психологически тянет соска. Это теория одного британца, открывшего специальные клиники. Хотя, бросали мы, не зная о ней.
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  Snake666 04.01.2018 в 19:45:02   # 652980
Цитата: Сладкая Вата от 04.01.2018 15:22:20
Цитата: 99denden99 от 04.01.2018 15:07:40
кто знает где купить семена хорошего табака?


переходи на пар


Пар - это тема! Брешут на него как раз табачники, чтобы прибыль не терять. Нет никаких реальных доказательств его вреда. Сам перешёл и сразу кашель, насморк и мокрота пропали. Все, кто последовал моему примеру, тоже больше не курят и не собираются. Главное сразу с дешёвых вейпов не начинать, тогда и разочарования не будет. Это и дешевле раз в 5-10, да и вкуснее намного. Так что зря "Сладкую вату" задислайкали.
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  jumanjiqz 04.01.2018 в 22:49:34   # 653001
Ух сколько здесь экспертов по никотину!
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