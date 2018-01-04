Стоимость сигарет в Казахстане повысилась с начала нового года.

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Гоги80 04 Января 2018 в 14:38:53
Теперь минимальная розничная цена на пачку сигарет составляет 340 тенге. И это не единственное повышение в этом году. Тем же постановлением правительства с 1 июля до 31 декабря 2018 года минимальные цены поднимутся до 360 тенге за пачку.
Следующее повышение стоимости 20 сигарет ожидается 1 января 2019 года, тогда минимальная стоимость пачки достигнет 380 тенге.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
99denden99 04.01.2018 в 15:07:40 # 652877
Сладкая Вата 04.01.2018 в 15:22:20 # 652881
Цитата: 99denden99 от 04.01.2018 15:07:40
кто знает где купить семена хорошего табака?
кто знает где купить семена хорошего табака?
переходи на пар
MишаМашкевич 04.01.2018 в 15:44:22 # 652889
Поэтому и вопрос: если человек сам выбирает тот или иной путь для смерти, почему его еще заставляют платить с собственного кармана за выбор онного, ведь за медицинское сопровождение все равно платит он сам?
Или есть какой-та иной аргумент для сдирание шкур?
xxxBratanxxx 04.01.2018 в 15:53:50 # 652896
Никогда в жизни не курил, и не собираюсь начинать.
Нет никакой никотиновой зависимости.
Есть, и довольно сильная зависимость - физическая и психологическая. Другое дело, что надо перетерпеть дня три-четыре, для того, чтобы бросить курить.
Цитата: Мура45 от 04.01.2018 17:55:52
Quote:
Есть, и довольно сильная зависимость - физическая и психологическая. Другое дело, что надо перетерпеть дня три-четыре, для того, чтобы бросить курить.
Quote:
Нет никакой никотиновой зависимости.
Есть, и довольно сильная зависимость - физическая и психологическая. Другое дело, что надо перетерпеть дня три-четыре, для того, чтобы бросить курить.
Что же за сильная зависимость такая, что перетерпеть нужно всего 3-4 дня? Сама бросила после стажа 12 лет. Знаю таких же, как и я. Психологически тянет соска. Это теория одного британца, открывшего специальные клиники. Хотя, бросали мы, не зная о ней.
Цитата: Сладкая Вата от 04.01.2018 15:22:20
переходи на пар
Цитата: 99denden99 от 04.01.2018 15:07:40
кто знает где купить семена хорошего табака?
кто знает где купить семена хорошего табака?
переходи на пар
Пар - это тема! Брешут на него как раз табачники, чтобы прибыль не терять. Нет никаких реальных доказательств его вреда. Сам перешёл и сразу кашель, насморк и мокрота пропали. Все, кто последовал моему примеру, тоже больше не курят и не собираются. Главное сразу с дешёвых вейпов не начинать, тогда и разочарования не будет. Это и дешевле раз в 5-10, да и вкуснее намного. Так что зря "Сладкую вату" задислайкали.