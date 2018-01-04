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Экономика
Казахстанцы набрали кредитов на пять триллионов тенге в 2017 году
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danilov 04 Января 2018 в 16:33:08
Эксперты подсчитали, что в 2017 году благодаря потребительским кредитам впервые портфель банков второго уровня превысил отметку в пять триллионов тенге, увеличившись на 30 процентов, передает телеканал "Хабар".

Добрать сумму помогли новогодние праздники.
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать. И это стали не только банки. Есть компании, которые занимаются активным кредитованием, микрофинансовые организации. То есть кредитный рынок потребительский ожил", - сообщила директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

Самые популярные месяцы кредитования – ноябрь и декабрь. Именно в это время торговые центры объявляли распродажи и привлекали покупателей скидками.

"Средний чек кредита составляет порядка 150 тысяч тенге. Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации. Поэтому заметно растет рынок смартфонов. Активно развивается продажа верхней одежды в кредит. Если 5-10 лет назад проникновение кредитов в этих сегментах было порядка 10-15 процентов от общего объема продаж, то в последний сезон, по отзывам партнеров, порядка 40-50 процентов клиентов покупают одежду в кредит. Это тоже такая новая для нашего рынка тенденция", - сообщил заместитель директора департамента продаж БВУ Сергей Ульянич.

Как отмечают эксперты, у казахстанцев в тренде бытовая электроника и косметика.
Кстати, покупатели стали чаще пользоваться интернет-магазинами, что, по мнению экономистов, и в 2018 году поможет развить рынок потребкредитования в новом направлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 04.01.2018 в 17:09:47   # 652917
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать... Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации... Активно развивается продажа верхней одежды в кредит."
А мне кажется - это от безденежья... доходы сократились, а хотелки остались прежними...
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  едридмадрид 04.01.2018 в 17:21:16   # 652918
Цитата: GoodZone от 04.01.2018 17:09:47
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать... Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации... Активно развивается продажа верхней одежды в кредит."
А мне кажется - это от безденежья... доходы сократились, а хотелки остались прежними...




особенно про безденежье ,
на кредит сажается не только наша страна , вот к примеру у наших соседей в России

как говориться Сушите вёсла ,Приплыли
россияне перед Новым годом 2018 стали оформлять кредиты на еду
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  Joykin 04.01.2018 в 17:23:47   # 652919
А скоро ведь придется возвращать!
Понабрали айфонов, хожу по офису и ахуеваю, самсунг 8, айфоны, у всех, увсехблять. Вот нахуя, это болезнь.
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  едридмадрид 04.01.2018 в 17:23:47   # 652920
теперь цифры и факты

Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
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  GoodZone 04.01.2018 в 17:28:13   # 652922
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 17:23:47
теперь цифры и факты

Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол

Да мне похрену, что в России - я в Казахстане живу... а ты все пукан рвешь, как там беспонтово...к любой бочке Россию приплетешь... маразматик старый...
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  едридмадрид 04.01.2018 в 17:32:18   # 652927
Цитата: Joykin от 04.01.2018 17:23:47
А скоро ведь придется возвращать!
Понабрали айфонов, хожу по офису и ахуеваю, самсунг 8, айфоны, у всех, увсехблять. Вот нахуя, это болезнь.


понты они такие ,
тем более у нас в Казахстане стоимость тех же Айфонов и самсунгов 8 и ноут-8 ,

одни из самых дорогих по миру
фули , мы же все нефтянники вот и стоимость соотвествующая
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  MишаМашкевич 04.01.2018 в 17:49:36   # 652932
Вообще если смотреть в глубину. То 1. Не важна сумма кредита, важен %.
Это потребительский кредит,он самый выгодный для банкиров. Потому что краткосрочные.
Надо смотреть %ставку. Если она больше 10,то это проблема. Потому как люди вгоняют себя в кабалу. Не смогут люди выплатить его.
Если меньше 10%,то для экономики угрозу не составляет.

Откуда появилась бабки у банков вопрос хороший,при такой стагнации. Или эти тупо перешли с розницы на потребительский кредит,что говорит о скором дефиците наличности.
Надеюсь нефть подорожает до 85.
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  KapitanNemo 04.01.2018 в 18:21:11   # 652940
Цитата: GoodZone от 04.01.2018 17:28:13
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 17:23:47
теперь цифры и факты

Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол

Да мне похрену, что в России - я в Казахстане живу... а ты все пукан рвешь, как там беспонтово...к любой бочке Россию приплетешь... маразматик старый...


Согласен. По России уже прошлись катком в предыдущей теме.
http://titus.kz/?previd=93469&start=30#start

Эту новость я размещал ранее.
Мура45 интересовался о размере задолженности в РК (в России 1,8 трлн. рублей).

Теперь видим какая у нас задолженность.

Общая денежная масса в РК составляет 20 трлн.
Только в 2017 в виде кредитов выдали 5 трлн.
Т.е. 25% денег в долгах находится.
Чтобы расплатится придется печатать деньги, чтобы население их заработало и выплатила банкам. Я любое печатание приведет к девальвации.
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  ГОРЫНЫЧ 04.01.2018 в 18:30:16   # 652943
GoodZone 04.01.2018 в 17:28:13 # 652922
Quote:
а ты все пукан рвешь

Не, не порвёт, орган то рабочий, у него там всё на мази, всё разработано.
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  НурболаТТ 04.01.2018 в 23:46:17   # 653013
Какое государство, такой и народ. РК ради понтов берет миллиарды за рубежом, народ ради понтов берет кредиты, не думая, что придется возвращать. Суды заполнены исками банков, людей выселяют из единственного жилья. Кто нибудь когда-нибудь считал, сколько денег должны граждане банкам по решениям судов? да там охренеть, какие суммы. Банки лопаются, их государство поддерживает нашими же деньгами: пенсионными и др. накоплениями. Счета РК арестованы за рубежом. А мы всё берем кредиты, как будто последний день живем. Может, наше правительство в будущем хочет кинуть все эти сша, голландии и др. кредиторов? Придется, если наш народ такой флешмоб замутит: "Положи хрен на банки". Или на нефть надеются? Или после смерти 01 все чиновники свалить хотят за рубеж? Может, уже двойные гражданства у них заготовлены? И кто скажет, что не мрак в стране настаёт???
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  Skype 04.01.2018 в 23:51:03   # 653014
Откуда появилась бабки у банков вопрос хороший,при такой стагнации.

Думаю взяли бабло в нацбанке при курсе 150 за бакс, конвертировались и продали по 350 и вся любовь
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