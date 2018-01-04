Казахстанцы набрали кредитов на пять триллионов тенге в 2017 году

теперь цифры и фактыСумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол