Казахстанцы набрали кредитов на пять триллионов тенге в 2017 году

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danilov 04 Января 2018 в 16:33:08
Добрать сумму помогли новогодние праздники.
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать. И это стали не только банки. Есть компании, которые занимаются активным кредитованием, микрофинансовые организации. То есть кредитный рынок потребительский ожил", - сообщила директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.
Самые популярные месяцы кредитования – ноябрь и декабрь. Именно в это время торговые центры объявляли распродажи и привлекали покупателей скидками.
"Средний чек кредита составляет порядка 150 тысяч тенге. Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации. Поэтому заметно растет рынок смартфонов. Активно развивается продажа верхней одежды в кредит. Если 5-10 лет назад проникновение кредитов в этих сегментах было порядка 10-15 процентов от общего объема продаж, то в последний сезон, по отзывам партнеров, порядка 40-50 процентов клиентов покупают одежду в кредит. Это тоже такая новая для нашего рынка тенденция", - сообщил заместитель директора департамента продаж БВУ Сергей Ульянич.
Как отмечают эксперты, у казахстанцев в тренде бытовая электроника и косметика.
Кстати, покупатели стали чаще пользоваться интернет-магазинами, что, по мнению экономистов, и в 2018 году поможет развить рынок потребкредитования в новом направлении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А мне кажется - это от безденежья... доходы сократились, а хотелки остались прежними...
едридмадрид 04.01.2018 в 17:21:16 # 652918
Цитата: GoodZone от 04.01.2018 17:09:47
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать... Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации... Активно развивается продажа верхней одежды в кредит."
А мне кажется - это от безденежья... доходы сократились, а хотелки остались прежними...
"Такая активность связана в первую очередь с тем, что банки стали более охотно кредитовать... Люди хотят пользоваться всеми благами цивилизации... Активно развивается продажа верхней одежды в кредит."
А мне кажется - это от безденежья... доходы сократились, а хотелки остались прежними...
особенно про безденежье ,
на кредит сажается не только наша страна , вот к примеру у наших соседей в России
как говориться Сушите вёсла ,Приплыли
россияне перед Новым годом 2018 стали оформлять кредиты на еду
Понабрали айфонов, хожу по офису и ахуеваю, самсунг 8, айфоны, у всех, увсехблять. Вот нахуя, это болезнь.
едридмадрид 04.01.2018 в 17:23:47 # 652920
Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 17:23:47
теперь цифры и факты
Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
теперь цифры и факты
Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
Да мне похрену, что в России - я в Казахстане живу... а ты все пукан рвешь, как там беспонтово...к любой бочке Россию приплетешь... маразматик старый...
едридмадрид 04.01.2018 в 17:32:18 # 652927
Цитата: Joykin от 04.01.2018 17:23:47
А скоро ведь придется возвращать!
Понабрали айфонов, хожу по офису и ахуеваю, самсунг 8, айфоны, у всех, увсехблять. Вот нахуя, это болезнь.
А скоро ведь придется возвращать!
Понабрали айфонов, хожу по офису и ахуеваю, самсунг 8, айфоны, у всех, увсехблять. Вот нахуя, это болезнь.
понты они такие ,
тем более у нас в Казахстане стоимость тех же Айфонов и самсунгов 8 и ноут-8 ,
одни из самых дорогих по миру
фули , мы же все нефтянники вот и стоимость соотвествующая
MишаМашкевич 04.01.2018 в 17:49:36 # 652932
Это потребительский кредит,он самый выгодный для банкиров. Потому что краткосрочные.
Надо смотреть %ставку. Если она больше 10,то это проблема. Потому как люди вгоняют себя в кабалу. Не смогут люди выплатить его.
Если меньше 10%,то для экономики угрозу не составляет.
Откуда появилась бабки у банков вопрос хороший,при такой стагнации. Или эти тупо перешли с розницы на потребительский кредит,что говорит о скором дефиците наличности.
Надеюсь нефть подорожает до 85.
KapitanNemo 04.01.2018 в 18:21:11 # 652940
Цитата: GoodZone от 04.01.2018 17:28:13
Да мне похрену, что в России - я в Казахстане живу... а ты все пукан рвешь, как там беспонтово...к любой бочке Россию приплетешь... маразматик старый...
Цитата: едридмадрид от 04.01.2018 17:23:47
теперь цифры и факты
Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
теперь цифры и факты
Россияне понабрали кредитов на еду и новогодние подарки перед 2018 годом
Сумма займа в среднем составляет 27-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Количество займов, выданных в последние две недели года, возрастает в среднем на 30 процентов по сравнению с другими месяцами, отметили в компании.
Согласно данным опроса, 44 процента от одобренной суммы граждане страны собираются потратить на подарки, 40 процентов — на новогодний стол
Да мне похрену, что в России - я в Казахстане живу... а ты все пукан рвешь, как там беспонтово...к любой бочке Россию приплетешь... маразматик старый...
Согласен. По России уже прошлись катком в предыдущей теме.
http://titus.kz/?previd=93469&start=30#start
Эту новость я размещал ранее.
Мура45 интересовался о размере задолженности в РК (в России 1,8 трлн. рублей).
Теперь видим какая у нас задолженность.
Общая денежная масса в РК составляет 20 трлн.
Только в 2017 в виде кредитов выдали 5 трлн.
Т.е. 25% денег в долгах находится.
Чтобы расплатится придется печатать деньги, чтобы население их заработало и выплатила банкам. Я любое печатание приведет к девальвации.
Quote:
а ты все пукан рвешь
Не, не порвёт, орган то рабочий, у него там всё на мази, всё разработано.
Думаю взяли бабло в нацбанке при курсе 150 за бакс, конвертировались и продали по 350 и вся любовь