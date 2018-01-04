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Экономика
Курс на перспективу. Китай покончит с бедностью
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danilov 04 Января 2018 в 17:08:00
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  arhar 04.01.2018 в 18:47:33   # 652944
всех бедных расстреляют?
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  КЕДЫ 04.01.2018 в 18:48:16   # 652945
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  НурболаТТ 04.01.2018 в 23:52:02   # 653015
Если продолжат также размножаться, скорее бедность покончит с ними...
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