▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Курс на перспективу. Китай покончит с бедностью
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 04 Января 2018 в 17:08:00
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
arhar
04.01.2018 в 18:47:33
# 652944
всех бедных расстреляют?
поощрить (3)
|
покарать
КЕДЫ
04.01.2018 в 18:48:16
# 652945
поощрить
|
покарать
НурболаТТ
04.01.2018 в 23:52:02
# 653015
Если продолжат также размножаться, скорее бедность покончит с ними...
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь