Майк Тайсон решил выращивать марихуану

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едридмадрид 07 Января 2018 в 20:43:20
Пока среднестатистические жители США радуются победе, прославленный боксер Майк Тайсон решил стать фермером. И не просто, а настоящим каннабиноидным сельскохозяйственным деятелем. Бывший спортсмен торжественно открыл ферму в черте города Калифорния Сити. А называется она весело – «Ранчо Тайсона». На ферме экс-чемпиона мира будут выращивать каннабис, а заодно и проводить исследования по использованию «травки» в медицинских целях.
Тайсон решил построить также завод по переработке растения и чуть ли не лично будет руководить продажей своей марихуаны.
Майк все продумал. Если взглянуть на план участка, заблаговременно приобретенного за кругленькую сумму, то сразу же можно заметить фундаментальный подход к новому делу. Помимо упомянутого завода и магазина, там появится школа, в которой будут обучать других производителей. Места хватит и на огромную плантацию – общая площадь латифундии Тайсона – более 16 гектаров.
Возможно ли, что к Майку присоединятся другие звезды спорта? Конечно! Например, Усэйн Болт. Еще в 2009 году великий ямайский бегун легкомысленно ответил на вопрос о марихуане: «У нас учатся крутить косяки еще в детстве».
А как же фристайлер Джон Сприггс, который еще прошлой зимой заключил спонсорский контракт сOregrown Industries – компанией-производителем медицинской марихуаны. «Я счастлив представлять одну из крупнейших фирм США, выращивающих марихуану. Oregrown заботится о качестве продукции и выращивает её органическим способом. Я очень рад и взволнован представлять область, в которую верю», - рассказывал тогда Сприггс.
Кто знает, может быть и у компании мистера Тайсона появятся первые спортивные контракты. Ведь даже сама WADA внесла свою лепту в легализацию марихуаны – в октябре 2017 года агентство удалило из списка запрещенных веществ один из каннабиноидов – каннабидиол.
Ну а у нас пока за пристрастие к конопле и ее хранение карают по всей строгости закона. В декабре 2017 года калининградские полицейские задержали 22-летнего спортсмена за хранение марихуаны. Выращивал «травку» энтузиаст в своем особняке, а еще приглашал друзей-товарищей выкурить с ним «трубку мира». Теперь впереди у него совсем не ферма в Калифорнии, а 10 лет тюремного заключения.
https://www.sovsport.ru/boxing/articles/1022131-ne-sebe-a-ljudjam-majk-tajson-reshil-vyraschivat-marihuanu