В США был продан лотерейный билет с выигрышем в $560 млн

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едридмадрид 07 Января 2018 в 21:13:41
"Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере $559,7 млн", - цитирует телеканал представителя лотереи. Имя победителя пока не называется.
Розыгрыш лотереи прошел в субботу. По данным телеканала, выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус - 26. По правилам победитель может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет.
Это второй по величине джекпот в истории США. В 2017 году 53-летней жительнице Массачусетса Мэйвис Уончик достался выигрыш в $758 млн.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов
http://tass.ru/obschestvo/4859605
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