Проверка резидентов

Гость 09 Января 2018 в 11:24:05
Вступивший в свои права 2018 год приготовил тысячам казахстанцев очередной сюрприз - обязательное декларирование имеющегося у них за рубежом движимого и недвижимого имущества
Теперь ежегодно в срок с 1 января по 31 марта включительно отечественные обладатели зарубежного богатства должны сообщить о нем налоговым органам республики, а если это имущество еще и приносит доход, возможно, придется заплатить налоги. Как вы сами понимаете, речь, конечно же, не о пляжном зонтике или паре сланцев. Кстати, стоит напрячься и тем, кто имеет счета в иностранных банках. Но давайте обо всем по порядку.
Казахстанцы, пожалуй, уже привыкли к тому, что новый год частенько начинается для них с каких-то не всегда приятных неожиданностей. Помнится, в январе 2017 года не успел кочующий народ отойти от празднеств, как ему пришлось бежать в ЦОНы и вставать на учет по месту временного жительства. И тут к нам подкралось очередное новшество.
Согласно нормам Налогового кодекса, вступившим в силу с начала 2018 года, все граждане Казахстана, имеющие за рубежом квартиру, земельный участок, лесное, водное или сельское хозяйство, дом и прочую недвижимость, а также машины, яхты, самолеты, вертолеты (список, естественно, можно продолжить), обязаны ежегодно в первом квартале нового года по итогам года предыдущего это имущество декларировать.
“Декларирование зарубежной недвижимости является одним из этапов перехода к всеобщему декларированию. Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также обеспечение сбора налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет” - так нам объяснили необходимость нововведения в комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов.
Подчеркнем: само заграничное имущество облагаться в нашей стране налогом не будет. Его взыщут только в том случае, если это имущество приносит владельцу какой-либо доход, например от сдачи в аренду. Тогда налог составит 10 процентов от полученного дохода за отчетный год. Но здесь есть ряд исключений. Повезет тем, чье имущество зарегистрировано в стране, с которой у Казахстана есть договор об избежании двойного налогообложения - в таком случае налогоплательщик платит оброк только в том государстве, где находится его имущество. Такой договор Казахстан на сегодняшний день имеет с 52 странами, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Арабские Эмираты, Китай, Грузия, США, ряд стран Европы и другие.
Но и договор об избежании двойного налогообложения не во всех случаях освободит нашего гражданина от уплаты налога на доходы от зарубежного имущества. Казахстанские мытари обязательно проверят размеры ставок в тех государствах, и если в какой-то стране она меньше, чем в Казахстане, то соответствующую разницу отечественные налоговики потребуют оплатить в бюджет нашей страны. К примеру, казахстанец за границей сдает в аренду свою квартиру и уплачивает там подоходный налог в размере 5 процентов. Поскольку в Казахстане этот налог составляет 10 процентов, то сложившаяся положительная разница - в данном примере 5 процентов - подлежит уплате в нашем государстве. Если же в другой стране подоходный налог выше, чем у нас, то казахстанские мытари не станут требовать никаких проплат.
Но если казахстанец имеет недвижимость в государстве, с которым у нашей страны нет соглашения об избежании двойного налогообложения, то налог на доход придется платить сразу двум (!) странам, утверждают в КГД Минфина.
Точно по таким же правилам должно декларироваться и подвергаться налогообложению и движимое имущество.
Более того, как пояснил “Времени” директор департамента налогового и таможенного законодательства Министерства финансов Казахстана Жайдар ИНКЕРБАЕВ, наши граждане обязаны декларировать свое зарубежное имущество и платить подоходный налог (на условиях, обозначенных выше), даже если оно зарегистрировано на третьих лиц.
- У нас есть разные методы проверки того, какие доходы резидент имеет за рубежом. Кроме того, подписанные Казахстаном и вступившие в силу конвенции об избежании двойного налогообложения позволяют нам делать запросы в страны - в этих документах такое взаимодействие между налоговыми органами закладывается. Нам предоставляют информацию по нашим проверяемым объектам, - заверил высокопоставленный представитель Минфина.
Наличие у вас зарубежного имущества необходимо отразить в представляемой в налоговый орган по месту жительства декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу. На бумаге или в электронном виде. На бумажном носителе (то есть в явочном порядке) декларация заполняется в двух экземплярах. Помимо налоговой службы гражданин может обратиться в ЦОН либо в отделение “Казпочты”.
В электронной форме подать декларацию можно, только если у гражданина есть ЭЦП (электронная цифровая подпись), полученная в органах госдоходов или в госкорпорации “Правительство для граждан”. Сообщить в уполномоченные органы о своей зарубежной недвижимости не выходя из дома можно через электронные сервисы КГД Министерства финансов либо через портал “электронного правительства”. Для этого нужно заполнить электронный бланк налоговой отчетности, который можно найти в веб-приложении “Кабинет налогоплательщика” в разделе “Формы налоговой отчетности/Заполнение новой формы” в меню “Список ФНО”.
Важное дополнение! Подать декларации обязаны и те наши граждане, утверждают в Минфине, кто имеет иностранные банковские счета. На них распространяются те же правила, что и на движимое и недвижимое имущество.
- Если, допустим, резидент в Казахстане легально заработал деньги, а потом в своих бизнес-интересах за границей открыл в банке счет, перевел туда эти средства и они там просто так лежат, хранятся, то налоговые обязательства не возникнут. Если же гражданин получает с этих денег дивиденды, снимает проценты, то налоговые обязательства возникают в размере 10 процентов с суммы дохода, - пояснил Жайдар Инкербаев.
За умышленное сокрытие сведений о заграничном имуществе и доходах с него, непредставление декларации предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 250 месячных расчетных показателей, а это 601 250 тенге (в 2018 г. 1 МРП составляет 2405 тенге).
Надеяться затеряться среди остальных налогоплательщиков не стоит, предупреждают в КГД. Там утверждают, что досконально проверят буквально каждого. Дело в том, что Казахстан является членом международной конвенции “Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”. Это соглашение предусматривает между странами-участницами по предварительному запросу взаимный обмен информацией обо всех налогоплательщиках и их доходах. А уже со следующего года сведения о лицах, имеющих зарубежные банковские счета и имущество, будут предоставляться участниками конвенции в автоматическом режиме. Так что узнать, есть ли у вас за бугром какое-либо имущество, мытарям, судя по всему, не составит никакого труда.
Лэйла ТАСТАНОВА, рисунок Владимира КАДЫРБАЕВА, Астана
От редакции Воспользовавшись ЭЦП одного из наших сотрудников, мы зашли в “Кабинет налогоплательщика”, чтобы, так сказать, опытным путем пройти процедуру заполнения и подачи декларации по ИПН и имуществу. И с любопытством ознакомились с “Новостью для ознакомления”. Приводим ее буквально дословно, до запятой, дабы исключить кривотолки:
“05.01.2018
По представлению налоговой отчетности в 2018 году
Уважаемый налогоплательщик!
по представлению налоговой отчетности в 2018 году
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс), принятый 25 декабря 2017 года Законом РК № 121-VI ЗРК.
В рамках указанного кодекса введена норма (п.3 ст.38), согласно которой налогоплательщикам (налоговым агентам) запрещается налоговое обязательство по представлению налоговой отчетности исполнять досрочно (до окончания налогового периода), если иное не установлено Налоговым кодексом. К иному относятся следующие случаи: приостановление (продления, возобновления) представления налоговой отчетности; представление ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия решения о ликвидации или прекращении деятельности; представление налоговой отчетности формы 911.00, и др.
Кроме того, согласно пункту 7 статьи 208 Налогового кодекса электронные шаблоны форм налоговой отчетности должны быть доступны для налогоплательщиков не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до наступления срока представления налоговой отчетности.
В настоящее время в рамках нового Налогового кодекса вносятся изменения и дополнения в действующие формы налоговой отчетности и Правила их составления, утвержденные приказом Министра финансов РК № 587 от 24.12.2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.09.2017г.).
В этой связи, до введения в действие новых форм налоговой отчетности, действуют формы на 2018 год, доступные в настоящее время в Кабинете налогоплательщика, ИС “СОНО НП” и на веб-портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (kgd.gov.kz).
Справочно: ввести в действие новые формы налоговой отчетности и Правила их составления планируется в срок не позднее марта 2018 года”.
Из двух последних - кстати, выделенных нами - абзацев нетрудно догадаться, что торопиться с подачей указанной декларации в этом году не стоит аж до… начала марта! Ну а если вы все же решитесь ее подать в январе-феврале, то, получается, нужно воспользоваться формой за 2018 год (если быть точными, это формы 230.00 и 230.02 (вторая называется так: “Сведения, предоставляемые лицами, занимающими государственную должность, и их супругами, а также прочими категориями физических лиц (Приложение 2 к Декларации)”). Но там нигде нет строки, в которой нужно отразить наличие за рубежом банковского счета...
Впрочем, казахстанцам не привыкать, как у нас внедряют в жизнь новые законы и подзаконные акты.
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http://www.time.kz/articles/territory/2018/01/08/proverka-rezidentov