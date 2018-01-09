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Экономика
Казахстанским абонентам не дадут "уйти в минус"
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danilov 09 Января 2018 в 11:46:13
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о новшествах в сфере оказания услуг сотовой связи.

"Наше министерство вносит изменения в Правила оказания услуг связи. (...) К примеру, новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию "минуса" на балансе абонентского номера", - написал Абаев на своей странице в Facebook.

Также он рассказал об устранении практики принудительной установки сигнала соединения "beep" при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустических сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента.

"Решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения USSD-команды или отправки SMS. Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг", - отметил министр.

По его словам, в ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в десятидневный срок новые правила вступят в силу.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 09.01.2018 в 14:06:07   # 653908
А где наш южный фристайл без абон платы? Сейчас чтоб поговорить минимум 200тенге закинуть в неделю
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