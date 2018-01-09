Мнение аналитика: Казахстан ждет новый курс тенге.

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Гоги80 09 Января 2018 в 16:02:02
Однако экономический обозреватель Денис Кривошеев так не считает. Он высказал мнение, что ослабление национальной валюты — всего лишь вопрос времени. В подтверждение своих слов Кривошеев приводит аргументы.
Как по нотам
− Считаю, что курс тенге переоценен. Более того, все прекрасно понимают, почему он переоценен — весь прошлый год Национальный банк активно вмешивался в процесс курсообразования. Причем делал он это не только привычными для всех интервенциями, но и совершенно новым инструментом – создавал искусственный спросом на тенге через высокие проценты по нотам.
− Но сейчас укрепление тенге не выглядит странным, так как есть фундаментальная причина — рост цены барреля в мире.
— Да, на сегодняшний день нефть поднялась почти до 70 долларов, но это еще ни о чем не говорит. Рост цены барреля может быть временным, такое в современной истории было, и не один раз — "разбег" нефтяных цен от 30 до 120, тогда как объективная цена в районе 50 долларов.
Когда делаются прогнозы, расчет идет на идеальные условия, когда выполняются законы рынка. Но Казахстан — не рыночная страна. Ни для кого не секрет, что у нас сырьевая экономика. Прямая корреляция тенге со стоимостью нефти есть: чем выше стоимость нефти, тем крепче тенге. Сейчас растущая нефть поддерживает тенге сильнее, чем ноты Нацбанка, но ведь весь прошлый год от падения нашу национальную валюту удерживали ноты.
Одно из свидетельств тому — это снижение кредитной активности банков, но при их высокой доходности.
Более того, сейчас вся система спасения банков выстроена таким же образом — банкам выделяют деньги, они покупают высокодоходные ноты, тем самым создавая условия для роста дутой эффективности банковской системы. Но рано или поздно пузырь лопается. Он всегда лопается, на то он пузырь. А когда пузырь лопается, люди теряют деньги.
Инфляция нереальна
— Такая же ситуация сейчас и в России, — продолжает Кривошеев. — Российский Центробанк, чтобы поддержать рубль и обеспечить низкую инфляцию, потратил весь резервный фонд. Что касается России (и это не только я один так думаю, об этом многие говорят): после выборов Центробанк пойдет на то, чтобы ослабить рубль. Такой дорогой рубль России не нужен.
- В России в прошлом году действительно зафиксирована рекордно низкая инфляция, неужели это только благодаря резервному фонду?
— Здесь надо понимать, как считают инфляцию. Есть целый многотомный труд, который позволяет рассчитать величину инфляции так, как на данный момент нужно. Все видят, что товары в магазинах подорожали значительно больше, чем свидетельствует официальная статистика. Как может быть, что продукты, бензин и услуги ЖКХ дорожают на десятки процентов, а официальная инфляция не превышает 7%? Нужно отдавать себе отчет в том, что показная инфляция никакого отношения к реальности не имеет. И это относится в равной степени, как к России, так и к нам.
- Если официальная статистика врет, тогда как составить адекватное мнение относительно того, что на самом деле происходит в экономике?
— Не врет. Статистика — это средняя температура по больнице. К примеру, цемент подорожал на 0,5%, яйца – на 15%, а в среднем цена поднялась 6-8%. Нужно пересмотреть подход к инфляции. Не надо считать инфляцию, исходя из падения цен на квартиры и прочие вещи не первой необходимости. Надо разделять. У нас подешевели квартиры. Отлично. Квартиры имеют отрицательную инфляцию. Однако в магазинах все цены выросли — подорожали яйца, молоко, фрукты, овощи…
Не надо себе врать
— Каждый день, когда мы рисуем себе альтернативный мир с низкой внутренней инфляцией, которой не существует, с ростом экономики − за каждый такой день придется заплатить. И мы уже платили так, и, думаю, что сделаем это еще раз. Несоблюдение правила инфляционной компенсации, когда разница реальной инфляции не учитывается в курсе, приведет наши товары к неконкурентоспособности.
Если Россия проведет девальвацию до 75 рублей за доллар, мы опять получим то же самое. Сейчас на развивающихся рынках выигрывает тот, кто максимально эффективно контролирует вызовы. Да, сейчас дорогая нефть поддерживает растущую эйфорию благополучия экономики, но вопрос: как долго?
Мы достаточно сильно отстаем от России и в плане инфляции, и в плане собственного производства.
Поэтому, я уверен, что на сегодняшний день доллар стоит 420 тенге, и мы не можем долго себе врать, создавать иллюзию, что тенге силен.
− А как ведут себя инвесторы? Обычно инвесторы – это весьма информированные люди, которые знают, когда вкладывать и когда забирать свои деньги.
— Инвесторам сейчас выгодно вкладывать в Казахстан, выгодно держать в тенге. Очень многие хеджируют риски через тенге, потому что тенге получает мощную курсовую поддержку и показывает доходность выше инфляции.
Если экономика будет поддерживать тенге на низком уровне и при этом будет гарантировать 11-12% доходности, то перевестись в тенге и получать доход выше инфляции – просто мечта поэта. Самый важный вопрос, который нужно для себя задать, во сколько нам это обойдется? Сколько придется заплатить за нотную яму, ведь надо помнить, что за все всегда надо платить.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
то за 340, то меньше 330, скачет, блин
MишаМашкевич 09.01.2018 в 17:13:31 # 653965
но такие понятные вещи, скажет и моя мама.
мы импортозависимоя страна. и каждый цент в сторону поднятие это уже инфляция для нас. учитывая что оклад не поднимали уже 2-3 года. это грабеж.
нацбанк когда ставит курс, он для себя бюджет страны рисует и почти всегда, в зависмости приказов и звонков, смотрит на нефть. мы не китай, не можем позволить себе не смотреть на эти 2 фактора.
тяжело поднимать производство,бизнес(говорять же о конкурентоспособности) с такими %.
порочный круг какой-та.
Цитата: locker от 09.01.2018 16:20:44
доллар, сцуко, самая нестабильная валюта...
то за 340, то меньше 330, скачет, блин
доллар, сцуко, самая нестабильная валюта...
то за 340, то меньше 330, скачет, блин
Не стабильный тенге, они доллар
Сладкая Вата 09.01.2018 в 19:03:26 # 654013
Диванные эксперты блэт.
Торговать сырьем можно тоже с умом и талантливо. Ток некому