Обыкновенный цинизм

Дело о просрочке аренд­ной платы рассматривалось в уральском городском суде № 2. Судья Мерлан КУСАЙНОВ посчитал нахождение в реанимации неуважительной причиной и оставил штраф в силе с формулировкой: “В целях воспитания лица и уважения правопорядка”.