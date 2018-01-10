Обыкновенный цинизм

Дело о просрочке арендной платы рассматривалось в уральском городском суде № 2. Судья Мерлан КУСАЙНОВ посчитал нахождение в реанимации неуважительной причиной и оставил штраф в силе с формулировкой: “В целях воспитания лица и уважения правопорядка”.Вот такие люди осуществляют правопоядок, который должны уважать граждане страны! Теперь все граждане бросились со всех ног уважать какое то "воспитанное " лицо(как ни силился, не мог понять что за лицо) и правопорядок! Браво Кусайнов!!! Навели порядок! Который право! Блин, теперь ведь и оскорбить его нельзя, как он того заслуживает!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 09 Января 2018 в 20:16:43
Ситуация развивалась с середины осени прошлого года. В конце октября руководителя ОО “Байтерек” Мерует САНКАЕВУ прямо с работы увезли на “скорой помощи” в больницу, где экстренно прооперировали. Некоторое время после операции женщина находилась в больнице. И именно в эти дни у общественного объединения подошел срок арендной платы за помещение.
- Никто, кроме меня, заплатить за аренду не мог, - объясняет Мерует Булатовна. - Я одна имею право подписывать документы. Конкретно в день платежа я была в реанимации, но как только немного пришла в себя, оформила все бумаги. Получается, вместо 25 мы оплатили 31 октября. Однако и этих нескольких дней оказалось достаточно для огромного штрафа.
Арендодателем общества ОО “Байтерек” является государство. Помещение для работы с детьми, у которых тяжелые диагнозы, сдает городской отдел финансов. Руководитель ведомства объяснил, что у них просто не было выбора в этой ситуации.
- Дело в том, что все это происходит автоматически, - говорит руководитель отдела финансов акимата города Уральска Ербол ШУКУРГАЛИЕВ. - Срок платежей - до 25-го числа каждого месяца. Список тех, кто не оплатил в нужные сроки, мы по решению ревизионной комиссии направляем налоговикам. Они выставили “Байтереку” штраф. Уже после этого Мерует Санкаева, не согласившись с таким поворотом дел, подала на них в суд.
Дело о просрочке арендной платы рассматривалось в уральском городском суде № 2. Судья Мерлан КУСАЙНОВ посчитал нахождение в реанимации неуважительной причиной и оставил штраф в силе с формулировкой: “В целях воспитания лица и уважения правопорядка”.
- Это огромная для нас сумма, ведь мы существуем на спонсорские пожертвования, - с горечью говорит Мерует Санкаева. - Штраф нужно оплатить в течение 30 дней. Я даже не представляю, где искать такие средства. Нам создали такие условия, что проще закрыть общественное объединение и вернуться сидеть по домам со своими детьми-инвалидами.
В общественном объединении “Байтерек” занимаются более 60 детей с тяжелыми умственными отклонениями - с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями.
- На этих детках поставили крест и медики, и педагоги, назвав их безнадежными. А у нас они начинают ходить, говорить, учатся звонить маме по телефону и писать сообщения в смартфонах. Мы стараемся адаптировать их к жизни и часто достигаем успеха. Если такого ребенка оставить в одиночестве, это будет полная и окончательная деградация. А государство, вместо того чтобы как-то помочь, лишает нас последней надежды.
Злата УДОВИЧЕНКО, Уральск
http://www.time.kz/articles/territory/2018/01/09/58427-obiknovennij-cinizm
Комментарии, по рейтингу, по дате