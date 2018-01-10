Казахстан может лишиться Кашагана

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Гость 10 Января 2018 в 13:05:41
Амстердамский суд оставил в силе решение заморозить долю Казахстана стоимостью 5,2 млрд долларов США в нефтяном проекте Кашаган, сообщил во вторник, 9 января, «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Это решение является частью юридического спора о выплате 500 млн долларов в качестве компенсации понесенных убытков молдавскому бизнесмену Анатолию СТАТИ.
Bloomberg информирует со ссылкой на заявление Стати и его партнеров, что «Амстердамский суд оставил в силе решение о замораживании доли в KMG Kashagan B.V., принадлежащей госфонду благосостояния Казахстана «Самрук-Казына».
Решение об аресте доли было принято после того, как в декабре прошлого года около 22 млрд долларов Национального фонда Казахстана были заморожены Bank of New York Mellon Corp. в рамках этого дела.
На сегодняшний день общая стоимость замороженных казахстанских активов, по данным Bloomberg, превысила 28 млрд долларов.
Среди них – доля казахстанского правительства в горнодобывающей компании Eurasian Resources Group, зарегистрированной в Люксембурге, и принадлежащие правительству Казахстана акции в 33 шведских публичных компаниях, находящиеся на хранении в шведском SEB-банке, среди которых такие крупные и известные, как Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea.
Вечером того же дня, 9 января, холдинг «Самрук-Казына» поспешил успокоить общественность, выступив со специальным заявлением по поводу ареста доли в Кашаганском проекте.
«АО «Самрук-Казына» не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, – отмечается в пресс-релизе. – В соответствии с ограничением, акции «КМГ Кашаган Б.В.», принадлежащие АО «Самрук-Казына», не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО «Самрук-Казына», или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к АО «Самрук-Казына».
Фонд национального благосостояния заверяет казахстанцев, что их благосостояние не пострадает, так как «арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО «Самрук-Қазына» об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов. При этом АО «Самрук-Казына» сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление «КМГ Кашаган Б.В.» осуществляется в обычном режиме».
Под обычным режимом подразумевается, что все платежи и иные обязательства «КМГ Кашаган Б.В.» перед третьими лицами выполняются в полном объеме, за исключением одного вида платежей – выплаты дивидендов в пользу Фонда национального благосостояния, то есть народа Казахстана, которому фонд этот как бы принадлежит.
Так что ожидание потока нефтедолларов с Кашагана, на который мы оптимистично рассчитывали после начавшейся год назад добычи, откладывается еще на некоторое время, пока будут длиться юридические разбирательства с обиженным молдавским бизнесменом.
Правда, есть перспектива и похуже: Казахстан и вовсе может лишиться своей доли в Кашагане. Как сообщает агентство «Рейтер», Анатолий Стати собирается просить голландский суд обязать «Самрук-Казыну» продать долю в Кашагане для возмещения ему убытков.
«Мы будем настойчиво добиваться этого во всех соответствующих юрисдикциях, пока Казахстан не выполнит свои обязательства по выполнению контракта», – цитирует агентство юридического представителя Стати.
А о том, что такой сценарий вполне реален, говорит тот факт, что в Швеции государственный судебный исполнитель уже начал реализацию принадлежащих правительству Казахстана акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 млн долларов. Но вырученных денег явно не хватит, чтобы рассчитаться с молдавским бизнесменом, которого когда-то выбросили с казахстанского рынка.
http://www.ratel.kz/scandal/kazahstan_mozhet_lishitsja_kashagana
Комментарии, по рейтингу, по дате
люди вы когда-нибудь видели это благосостояние? а то, я, что то не припомню; видел только, что мое "любимое" государство обдирала меня.
Freeman_kep 10.01.2018 в 13:47:28 # 654112
MишаМашкевич 10.01.2018 в 14:29:09 # 654122
Нахрена была его завод приватизировать? И где оно сейчас? Сомневаюсь что работает ныне.
Кто тогда курировал это дело?
Вложил он реально 160 лям где-то зелени,щя по решению 500 Ито хочет долю в кашагане. Юристы 10 лет чем занимались?
Теперь что? Из за чужой жадности платить нам что ли?
Либо платить 500 лям,либо долю а Кашагане( ну эт конечно перебор). А по хорошему,у этого стати надо интервью взять, я хочу и его послушать. Пахнет личными счетами.
MишаМашкевич 10.01.2018 в 14:30:28 # 654123
Цитата: SlavOst от 10.01.2018 14:23:29тоже да,хорошая версия. Через европейский суд, рука в Кашаган засунуть. По закону чисто,не придраться
Такое ощущение, что какой-то "всемогущий" Казахстанец создал сюжет с бизнесменом Анатолием Стати, чтобы официально отмыть все, что плохо лежит и не отмывается...
Такое ощущение, что какой-то "всемогущий" Казахстанец создал сюжет с бизнесменом Анатолием Стати, чтобы официально отмыть все, что плохо лежит и не отмывается...