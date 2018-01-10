Золотые парашюты для золотых мальчиков

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Гость 10 Января 2018 в 17:56:13
Как известно, в прошлом году Казком был продан Народному банку за один тенге.
Когда проверяющие Народного банка стали изучать свое приобретение, выяснилось, что качество ссудного портфеля оставляет желать много лучшего.
У нас, как правило, только после падения в пропасть очередного банка и начала операции по спасению финансового института государственными деньгами, выясняется, что менеджеры давали кредиты как попало.
Почему поведение этих менеджеров нельзя было контролировать до крушения банков, до сих пор остается загадкой. Но финансовые проблемы, с которым регулярно сталкиваются казахстанские банки, никак не сказываются на социальном самочувствии высшего руководства частных структур, спасаемых за счет государства.
Напомним, для того, чтобы Казком удержался на плаву, государство выделило свыше 2 триллионов тенге.
Между тем, судя по аудиторской отчетности, в 2016 году Казком получил приличную прибыль. Этих денег хватило, чтобы щедро вознаградить руководство банка. В общей сложности на бонусы ушло 8,1 миллиарда тенге.
За работу, проведенную в 2016 году, каждый член правления Казкома в среднем получил от 1,3 до 2 миллионов долларов вознаграждений. Кроме того, ключевой управленческий персонал получил кредиты на общую сумму 1,6 млрд. тенге.
Мы ознакомились с биографиями некоторых руководителей банка, возглавивших ККБ весной 2016 года. Проработав в банке чуть больше года, они получили сотни миллионов тенге в качестве награды.
Выяснилось, что в числе миллионеров оказались яркие представители нашей талантливой молодежи.
К примеру, АМИРОВ Рашид Утебаевич, управляющий директор банка, назначенный на эту должность в мае 2016 года.
До назначения в ККБ он занимал должности управляющего директора, члена правления Международного финансового центра Астана. В возрасте 24 лет попал на работу в администрацию президента. В 25 лет занял должность директора департамента корпоративных финансов в АО «ФНБ «Самрук-Казына». В 26 лет - член совета директоров АО «Темирбанк». Также ему довелось поработать в Министерстве экономики и бюджетного планирования.
К 30 годам г-н Амиров был обладателем сразу нескольких дипломов - Казахского экономического университета (экономист-международник) и Манчестерской школы бизнеса (магистр в области финансов), является выпускником программы «Болашак».
Кроме того, обучался по программе для руководящих работников в IMD Business School (Швейцария). В настоящее время он проходит обучение по программе Executive MBA в Швейцарии.
Судя по биографии, Рашид Утебаевич учился без отрыва от своей основной работы на разных постах.
Другой управляющий директор, КАРАКУЛОВ Миржан Елдесович, в Казком пришел в апреле 2016 года, в возрасте 33 лет.
До этого занимал руководящие должности в Национальном банке, в АО «Народный банк Казахстана», был заместителем председателя правления в АО «Банк развития Казахстана». В возрасте 25 лет работал в фонде «Самрук-Казына», а в 26 лет возглавил департамент риск-менеджмента АО «Банк Развития Казахстана». Господин Каракулов - выпускник Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).
Был стипендиатом международной президентской программы «Болашак», окончил с отличием Vanderbilt University (США) со степенью магистра в области экономики. Работу на руководящих постах он также успешно совмещал с учебой.
Ровесник Каракулова - Абай Мукашевич ИСКЕНДИРОВ, в апреле 2016 года в возрасте 33 лет стал первым заместителем председателя правления Казкома.
В 25 лет был назначен финансовым директором фонда «Самрук-Казына». В 26 лет стал членом совета директоров АО «БТА Банк». В 27 лет вошел в состав совета директоров АО «Темирбанк». В 28 лет его уже назначают вице-министром эконом развития и торговли. В 2013-2015 гг. работал в Национальном банке на должности директора департамента.
- Член совета директоров АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (с 05.2007);
- Член совета директоров АО «БРК-Лизинг» (с 12.2007);
- Член совета директоров АО «Банк развития Казахстана» (01.2008-09.2008);
- Член совета директоров АО «Kazyna Capital Management», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», председатель совета директоров «Инвестиционный фонд Казахстана» (08.2008);
- Член совета директоров АО «Фонд стрессовых активов» (11.2008);
- Член наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына Инвест» (12.2008);
- Член наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» (02.2009);
- Член совета директоров АО «БТА Банк» (03.2009);
- Член совета директоров АО «Темирбанк» (06.2009);
- Член совета директоров АО СК «Казкоммерц- life», «Казкоммерц- Полис» (с 24.11.2016)/
Абай Мукашевич имеет дипломы Казахского государственного юридического университета, окончил магистратуру Университета Оксфорд Брукс. По итогам учебы получил звания магистров международного права и международного управления.
По данным аудиторского отчета за 2016 го,д Казком показал прибыль на общую сумму 36 миллиардов тенге.
Казалось бы, с этой точки зрения работа менеджмента банка не вызывает нареканий, так как на бонусы было выделено меньше четверти прибыли фининститута.
Вот только после продажи Казкома Народному банку вдруг выяснилось, что убытки в активе, приобретенном за один тенге, составляют свыше 400 миллиардов тенге.
Впрочем, сразу после продажи 10 из 12 членов правления покинули банк, унося с собой солидное вознаграждение.
Непонятно, как с таким блестящим менеджментом банк оказался в минусах, но можно предположить, что именно они готовили те отчеты для заинтересованных сторон, из которых следовало, что Казком получил значительную прибыль.
Отчет, в котором фигурировала прибыль, подписал первый заместитель председателя правления банка г-н Искендиров, о котором было рассказано выше.
Команду менеджеров возглавлял Марк ХОЛЬЦМАН, биография которого тесно связана с Казахстаном. Настолько тесно, что в 2006 году был назначен членом совета директоров фонда «Казына».
А до прихода в Казком он возглавлял совет директоров компании «Meridian Capital HK», частной компании с офисами в Гонконге, Лондоне и Москве, инвестирующей в добычу природных ресурсов, недвижимость, пищевую промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру.
Для сравнения: на выплату бонусов было предусмотрено 8,1 миллиарда тенге, что в пересчете на валюту составило 23 миллиона 673 тысяч долларов. Примерно в эту же сумму городу Алматы обошлось строительство всех пешеходных зон в ""золотом квадрате".
http://www.ratel.kz/investigations/zolotye_parashjuty_dlja_zolotyh_malchikov
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 10.01.2018 в 18:01:06 # 654181
Ясень пень шо тройский конь. Нам фио родителей давайте.
Ума хватило свалить, думаю.
Хитрая жопа 10.01.2018 в 18:42:44 # 654198
Тройский конь
Да вообще нам зачем ето? в прокуратуру финпол кнб а нам то нахА Вы полагаете что эти уважаемые организации не ведают об этом? Все у них по полочкам, да только команды "Фас" не было. И не будет! Золотые мальчики то, не по зубам!
Цитата: НурболаТТ от 10.01.2018 22:00:02
Посадить на кол без суда и следствия. Если нашим органам они не по зубам, значит, нужно их другими методами привлечь. Раньше, за совершение проступка одного человека весь род ответственность нес. Все семьи их взять в разработку, конфисковать и на рудники отправить... Когда же смена власти произойдет
Посадить на кол без суда и следствия. Если нашим органам они не по зубам, значит, нужно их другими методами привлечь. Раньше, за совершение проступка одного человека весь род ответственность нес. Все семьи их взять в разработку, конфисковать и на рудники отправить... Когда же смена власти произойдет
Эх, все мечтаешь?