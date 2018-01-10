Золотые парашюты для золотых мальчиков

Посадить на кол без суда и следствия. Если нашим органам они не по зубам, значит, нужно их другими методами привлечь. Раньше, за совершение проступка одного человека весь род ответственность нес. Все семьи их взять в разработку, конфисковать и на рудники отправить... Когда же смена власти произойдет