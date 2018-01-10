Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства

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danilov 10 Января 2018 в 23:00:46
Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом CNews рассказали два источника на казахстанском телекоммуникационном рынке.
Сейчас Telia напрямую владеет 24% акций Kcell. Еще 51% акций принадлежат холдингу Fintur. 58,55% акций холдинга находятся у Telia, оставшиеся 41,5% - у турецкого Turkcell. В ходе тендера продаются оба пакета акций.
По словам одного из источников, победителем тендера стал подконтрольный государству «Казахтелеком» - крупнейший в республике оператор фиксированной связи. Сделка была закрыта 21 декабря 2017 г., но по непонятным причинам о ней до сих пор не объявляли. Еще один источник на казахстанском рынке также слышал о том, что «Казахтелеком» покупает Kcell.
Другой источник возражает: «Казахтелеком» предложил за актив наименьшую цену из трех участников. В тендере, помимо «Казахтелекому», участвовали казахстанский «Транстелеком» (подконтрольный государству оператор магистральных каналов связи, проложенных вдоль железных дорог) и предприниматель Айдан Карибджанов (бывший совладелец группы Visor).
Главным претендентом на покупку крупнейшего казахстанского сотовика Kcell
стал государственный «Казахтелеком»
По данным этого источника, наибольшую цену за продаваемый Telia контрольный пакет акций Kcell предложил «Транстелеком». В целом же за данный пакет претенденты готовы были заплатить от $800 млн до $1,2 млрд. Капитализация всего Kcell, исходя из котировок на Лондонской фондовой бирже, составляет на текущий момент $2,4 млрд.
Представитель Telia Ральф Багнер ограничился заявлением, что компания не комментирует незавершенные сделки. В «Казахтелекоме» и «Транстелекоме» не ответили на запросы CNews.
Как «Казахтелеком» собирал и продал сотовые активы
У «Казахтелекома» непростая история работы на сотовом рынке. В частности, компания уже был совладельцем Kcell в период, когда он назывался «GSM-Казахстан». Изначально «Казахтелекому» принадлежало 49% акций сотового оператора, оставшиеся 51% были у Fintur.
В 2011 г. TeliaSonera (прежнее название Telia) договорилась о выкупе доли в Kcell. Условием сделки стал вывод Kcell на биржу. Это произошло в 2012 г.: Kcell провел IPO на Лондонской и Казахстанской фондовой бирже, в ходе которого TeliaSonera продала 25% акций оператора.
Также «Казахтелеком» владел сотовыми операторами «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, работал в стандарте GSM) и «Алтел» (стандарт CDMA). В 2010 г. «Казахтелеком» продал контрольный пакет акций МТС шведской Tele2.
Несмотря на сделки по продаже долей в МТС и Kcell, интерес «Казахтелекома» не к мобильной связи не угасал. В 2012 г. «Казахтелеком» через «Алтел» получил первую в стране лицензию на сотовую связь четвертого поколения стандарта LTE. Впоследствии «Алтел» также обзавелся лицензиями на стандарт GSM (второе поколение сотовой связи) и 3G.
В 2015 г «Казахтелеком» договорились с Tele2 об объединении активов в области мобильной связи. В объединенной компании у Tele2 голосующая доля составляет 51%, экономическая - 49%. У «Казахтелекома» наоборот голосующая доля составляет 49%, а экономическая - 51%.
Объединенная компания получила, в том числе, и лицензию на работу в стандарте LTE. Только после этого остальным казахским сотовым операторам - Kcell и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) - также были предоставлены LTE-лицензии.
http://m.cnews.ru/news/top/2018-01-10_glavnyj_sotovyj_operator_kazahstana_popadet_v
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Absolute от 10.01.2018 23:48:20
Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то.
Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то.
Есть другая версия. Доходы от нефтянки все меньше, а внучков и внучек все больше. Вот и уходит все во множество кулачков.
Цитата: Marvel от 11.01.2018 00:04:54
Есть другая версия. Доходы от нефтянки все меньше, а внучков и внучек все больше. Вот и уходит все во множество кулачков.
Цитата: Absolute от 10.01.2018 23:48:20
Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то.
Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то.
Есть другая версия. Доходы от нефтянки все меньше, а внучков и внучек все больше. Вот и уходит все во множество кулачков.
есть еще одна. оптимистичная (ну а вдруг)
все важные ресурсы начинает контролировать гос-во.
Sr. Leonsio 11.01.2018 в 00:20:41 # 654308