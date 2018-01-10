Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства

Цитата: Absolute от

Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то. Вот смотришь на все крупные сделки в стране за последний год, два. И приходит понимание, все уходит в один крепкий кулак. Видимо готовимся к чему-то.

Есть другая версия. Доходы от нефтянки все меньше, а внучков и внучек все больше. Вот и уходит все во множество кулачков.