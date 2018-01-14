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Экономика
В США 20-летний житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн
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едридмадрид 14 Января 2018 в 21:21:38
В США объявлен победитель лотереи ​Mega Millions с джек-потом в $451 млн. Им оказался 20-летний житель Флориды, сообщает Associated Press.

Главный приз Mega Millions вошел в десятку крупнейших за всю историю лотерей в США. Выигрышные номера лотереи стали известны еще 5 января, однако победитель не объявлялся около недели. Накануне обладатель джек-пота все же продемонстрировал выигрышный билет и был признан победителем.

Победитель лотереи — Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи. Он предпочел получить сразу максимальную сумму выигрыша. По правилам лотереи, в этом случае выплачиваемая ему сумма ограничивается до $281,9 млн. В противном случае средства могли выплачиваться ему ежегодными взносами на протяжении нескольких лет.

Мисслер отметил, что верит в то, что те, кто придерживаются «позитивного мышления», всегда получают в итоге вознаграждение. «Мне всего 20, но я надеюсь использовать выигрыш для того, чтобы тратить его на свои увлечения, помочь моей семье и сделать что-то полезное для человечества», — рассказал он.

Самый большой выигрыш лотереи в истории был выплачен в августе прошлого года в США. Победителем лотереи Powerball с рекордным призом в $758,7 млн стала 53-летняя медработница.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a5971759a7947905cae59f7
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 14.01.2018 в 23:38:35   # 655098
Можно только порадоваться и пожелать красивых приобретений и разумных вложений.
ЗЫ. А размещение в рубрике "Экономика" как минимум спорно. Надо бы в "Империю Зла")))
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