Сколько будут получать учителя после повышения зарплат, рассказали в МОН РК

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danilov 15 Января 2018 в 15:21:09
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"Да, действительно, должностной оклад составляет 56 тысяч тенге – это у учителя со стажем три года без категории, но есть еще рад надбавок и доплат: за проверку тетрадей, заведование кабинетом и так далее. Они составляют порядка 22 тысяч тенге, то есть на сегодня у этого учителя зарплата около 78 тысяч тенге плюс надбавка 16 тысяч тенге, в итоге выходит 96 тысяч тенге. В целом для учителя со стажем свыше 25 лет высшей категории должностной оклад составляет 83 тысяч тенге, доплата за различные виды нагрузок составляет порядка 25 тысяч, плюс 24 тысячи тенге доплата за обновленное содержание. В целом он будет получать 133 тысячи тенге", - сообщила Асылова.
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Она отметила, что, по состоянию на 1 января 2017 года, заработная плата учителя системы образования составляла порядка 99 тысяч тенге.
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"И мы думаем, что с учетом увеличения заработной платы у учителей будет средняя зарплата в системе образования порядка 130-140 тысяч тенге", - добавила Асылова.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 15.01.2018 в 15:55:30 # 655263
Явно завышена!
Любитель ММА 15.01.2018 в 16:02:29 # 655266
Цитата: KapitanNemo от 15.01.2018 15:55:30
В декабре прошлого года средняя з/п составляла 168 000 тг.
Явно завышена!
В декабре прошлого года средняя з/п составляла 168 000 тг.
Явно завышена!
Ну это общее по всей стране, а здесь по ходу конкретно про зарплату учителей говорится, если действительно с начала года учителям такие надбавки будут, то я искренно рад за них!
NightWalkeRs 15.01.2018 в 17:10:38 # 655287
Во как! Математику ей не преподавать!!!