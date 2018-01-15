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Экономика
Сколько будут получать учителя после повышения зарплат, рассказали в МОН РК
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danilov 15 Января 2018 в 15:21:09
Минимальная заработная плата учителей в системе образования после повышения составит 96 тысяч тенге, а максимальная - 133 тысячи тенге. Об этом в ходе брифинга в Правительстве РК сообщила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

"Да, действительно, должностной оклад составляет 56 тысяч тенге – это у учителя со стажем три года без категории, но есть еще рад надбавок и доплат: за проверку тетрадей, заведование кабинетом и так далее. Они составляют порядка 22 тысяч тенге, то есть на сегодня у этого учителя зарплата около 78 тысяч тенге плюс надбавка 16 тысяч тенге, в итоге выходит 96 тысяч тенге. В целом для учителя со стажем свыше 25 лет высшей категории должностной оклад составляет 83 тысяч тенге, доплата за различные виды нагрузок составляет порядка 25 тысяч, плюс 24 тысячи тенге доплата за обновленное содержание. В целом он будет получать 133 тысячи тенге", - сообщила Асылова.

Она отметила, что, по состоянию на 1 января 2017 года, заработная плата учителя системы образования составляла порядка 99 тысяч тенге.

"И мы думаем, что с учетом увеличения заработной платы у учителей будет средняя зарплата в системе образования порядка 130-140 тысяч тенге", - добавила Асылова.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кино 15.01.2018 в 15:53:36   # 655260
Вечная проблема зарплат учителей и врачей, уже 50 лет, каждый год талдычат, что мало и мало. Поднимите зарплату, сделайте ее выше средней, Сделайте наконец престижными эти профессии. И закоройте эту тему наконец. Помню мне 7 лет было и тема мизерной зарплаты муссировалась. Прошло 33 года, до сих пор ничего не изменилось.
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  KapitanNemo 15.01.2018 в 15:55:30   # 655263
В декабре прошлого года средняя з/п составляла 168 000 тг.
Явно завышена!
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  Любитель ММА 15.01.2018 в 16:02:29   # 655266
Без стажа - 96, с большим стажем - 133. Бля, откуда они среднюю 130-140 взяли?
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  jumanjiqz 15.01.2018 в 16:16:51   # 655270
Цитата: KapitanNemo от 15.01.2018 15:55:30
В декабре прошлого года средняя з/п составляла 168 000 тг.
Явно завышена!

Ну это общее по всей стране, а здесь по ходу конкретно про зарплату учителей говорится, если действительно с начала года учителям такие надбавки будут, то я искренно рад за них!
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  Софруджу 15.01.2018 в 16:57:21   # 655281
Со стажем три года 56 тысяч. Про кабинет - и тетради - херня. Это у единиц. А без стажа примерно 45 тысяч. И, как следствие, молодёжь не хочет идти. И учительская профессия просто вымирает
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  NightWalkeRs 15.01.2018 в 17:10:38   # 655287
"то есть на сегодня у этого учителя зарплата около 78 тысяч тенге плюс надбавка 16 тысяч тенге, в итоге выходит 96 тысяч тенге"
Во как! Математику ей не преподавать!!!
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  Joykin 15.01.2018 в 17:17:45   # 655290
Золотые горы однако. А теперь посчитайте сколько будут получать сотрудники дип корпуса Б(или как там) которым зп на 40% подняли, если не ошибаюсь. Все для народа. Ээээх.
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  GoodZone 15.01.2018 в 17:28:00   # 655291
Вроде все здесь взрослые люди, а до сих пор в сказки верите !!! ... вычтите еще 10% пенсионки и 10% налоги... надбавки и доплаты наверное у кого-то есть, но ... хотя вроде должны добавить за обучение по новой программе... Вобщем по Станиславскому получается "НЕ ВЕРЮ..."
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