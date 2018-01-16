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Экономика
Кучинская: казахстанцы с доходом ниже 80 тысяч тенге ждут перемен.
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Гоги80 16 Января 2018 в 16:14:12
По итогам замеров социального самочувствия населения Казахстана в 2017 году, центром политического анализа и стратегических исследований партии "Нур Отан" выявлено, что казахстанцы, чей доход составляет менее 80 тысяч тенге на одного члена семьи, больше остальных ждут перемен в стране.

С результатами исследования, в котором были задействованы порядка 1 600 респондентов по всей республике и членов коалиции демократических сил в качестве экспертов, ознакомила директор центра, кандидат социологических наук Юлия Кучинская.

Социолог отметила, что самые низкие показатели оценки среди населения носят экономические индикаторы развития страны.

"Здесь, думаю, можно говорить о том, что речь идет о политических изменениях, которые бы способствовали реальному росту доходов и улучшению положения населения", — озвучила Кучинская.

При этом самыми чувствительными вопросами для казахстанцев являются: рост цен на продукты и товары первой необходимости (67,9%), низкие доходы (30%) и высокие тарифы на коммунальные услуги (26,5%).

Источник: sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Wolfkz 16.01.2018 в 16:40:28   # 655498
Для этого нужно было опросить 1600 человек?
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  Xplod 16.01.2018 в 19:40:54   # 655531
казахстанцы, чей доход составляет менее 80 тысяч тенге

Это 80% населения страны
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  MишаМашкевич 16.01.2018 в 19:57:45   # 655535
И как это на себе ощутить иванов, который работает сторожем?
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  Николаz 16.01.2018 в 20:45:17   # 655545
Нас четверо в семье. Работаю один - доход временно 140 тыс.
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  Сладкая Вата 16.01.2018 в 22:25:46   # 655555
больше остальных ждут перемен в стране.

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