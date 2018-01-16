Кучинская: казахстанцы с доходом ниже 80 тысяч тенге ждут перемен.

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Гоги80 16 Января 2018 в 16:14:12
С результатами исследования, в котором были задействованы порядка 1 600 респондентов по всей республике и членов коалиции демократических сил в качестве экспертов, ознакомила директор центра, кандидат социологических наук Юлия Кучинская.
Социолог отметила, что самые низкие показатели оценки среди населения носят экономические индикаторы развития страны.
"Здесь, думаю, можно говорить о том, что речь идет о политических изменениях, которые бы способствовали реальному росту доходов и улучшению положения населения", — озвучила Кучинская.
При этом самыми чувствительными вопросами для казахстанцев являются: рост цен на продукты и товары первой необходимости (67,9%), низкие доходы (30%) и высокие тарифы на коммунальные услуги (26,5%).
Источник: sputniknews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это 80% населения страны
MишаМашкевич 16.01.2018 в 19:57:45 # 655535
Сладкая Вата 16.01.2018 в 22:25:46 # 655555
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