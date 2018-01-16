Казахстанские НПЗ будут приватизированы

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Vrangel 16 Января 2018 в 16:25:55
В рамках подготовки АО «КазМунайГаз» к IPO будут приватизированы казахстанские нефтеперерабатывающие заводы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для проведения успешного IPO и повышения стоимости акций нацкомпаний была одобрена реализация 14 активов в периметре IPO их материнских компаний. По АО «НК «КМГ» семь активов: ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», TH KazMunaiGas N.V., ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «KMG Automation», ТОО «Тениз Сервис», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.
Т.Сулейменов подчеркнул, что Правительством РК разработан специальный проект постановления. В данный момент он находится на стадии согласования. По его словам, в настоящее время Правительство разработало соответствующий проект постановления, который находится на согласовании в госорганах.
Ранее, Т.Сулейменов сообщил, что в 2018 году будет подготовлена площадка для участия в IPO Международного финансового центра «Астана».
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Цитата: shlenchak от 16.01.2018 16:29:36
Ахуительно столько ремонтов и модернизации за счёт государства, чтобы опять продать кому из приближенных за смешную сумму???
Ахуительно столько ремонтов и модернизации за счёт государства, чтобы опять продать кому из приближенных за смешную сумму???
Так дела и делаются. К сожалению...
Все мы гости 16.01.2018 в 17:49:15 # 655516
Freeman_kep 16.01.2018 в 17:57:15 # 655519
Они там что ли уху ели?
Получается , если они(министры-ПАРАШютисты) все активы распродадут, то от государства ничего не останется. Будет ТОО(как я ранее говорил). Нас и с нас будут иметь ничего не предоставляя взамен.