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Экономика
Казахстанские НПЗ будут приватизированы
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Vrangel 16 Января 2018 в 16:25:55
Об этом сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

В рамках подготовки АО «КазМунайГаз» к IPO будут приватизированы казахстанские нефтеперерабатывающие заводы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения успешного IPO и повышения стоимости акций нацкомпаний была одобрена реализация 14 активов в периметре IPO их материнских компаний. По АО «НК «КМГ» семь активов: ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», TH KazMunaiGas N.V., ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «KMG Automation», ТОО «Тениз Сервис», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

Т.Сулейменов подчеркнул, что Правительством РК разработан специальный проект постановления. В данный момент он находится на стадии согласования. По его словам, в настоящее время Правительство разработало соответствующий проект постановления, который находится на согласовании в госорганах.

Ранее, Т.Сулейменов сообщил, что в 2018 году будет подготовлена площадка для участия в IPO Международного финансового центра «Астана».

www.zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 16.01.2018 в 16:29:36   # 655495
Ахуительно столько ремонтов и модернизации за счёт государства, чтобы опять продать кому из приближенных за смешную сумму???
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  Даун 16.01.2018 в 16:33:00   # 655496
наверно дорого стоить будет 2 и 3 МРП
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  quny 16.01.2018 в 17:35:23   # 655511
Цитата: shlenchak от 16.01.2018 16:29:36
Ахуительно столько ремонтов и модернизации за счёт государства, чтобы опять продать кому из приближенных за смешную сумму???

Так дела и делаются. К сожалению...
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  старик 16.01.2018 в 17:43:25   # 655514
Чет не понимаю, они что сейчас в собственности государства?
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  Абориген 16.01.2018 в 17:46:22   # 655515
Лохотрон
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  Все мы гости 16.01.2018 в 17:49:15   # 655516
Кое кто хочет подготовиться. Выкупил и пох.... на государство, частная лавочка да еще производитель стратегическо продукта. Куда еще более эффективный способ манипулировать народом.
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  Freeman_kep 16.01.2018 в 17:57:15   # 655519
Повторяется схема приватизации при развале СССР ?
Они там что ли уху ели?
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  Makintosh 16.01.2018 в 18:24:51   # 655524
я думал, что они давно не в госсобственности.
Получается , если они(министры-ПАРАШютисты) все активы распродадут, то от государства ничего не останется. Будет ТОО(как я ранее говорил). Нас и с нас будут иметь ничего не предоставляя взамен.
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  Пришелец 16.01.2018 в 19:18:54   # 655527
Ну как хотели Китай зря вкладывал копейку.. якобы там доля у Казахстана ага
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  Витал 17.01.2018 в 00:18:15   # 655573
прихватизация по казахски, отличная новость
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