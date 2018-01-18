Меркель изменила партнеру ради китайских денег

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danilov 18 Января 2018 в 10:52:26
Действия Бундесбанка, который до этого в ускоренном режиме провел репатриацию части немецкого золотого запаса из американских финучреждений, указывают на то, что Европа готова на практике показать свою способность обходиться без ценных указаний и "покровительства" со стороны США. С формальной точки зрения Бундесбанк, конечно, независимая организация, но его политические связи с правительством Ангелы Меркель ни для кого не секрет. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ради возможности потроллить Трампа немецкий ЦБ нарушил неписаное правило — анонсировать изменения в резервах только после того, как они уже произошли. О предстоящей закупке юаней за доллары регулятор уведомил общественность заранее.
..член совета директоров Бундесбанка Иоахим Вюрмелинг (Joachim Wuermeling) объяснил агентству Рейтер мотивы неожиданного жеста: "Решение о юане — часть долгосрочной стратегии и отражает повышенную роль китайской валюты в мировой финансовой системе".
https://ria.ru/analytics/20180116/1512670705.html
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