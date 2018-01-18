Казахстан подписал соглашения на приобретение американской продукции

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danilov 18 Января 2018 в 11:02:04
"Во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 миллиарда долларов", — говорится в документе.
Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить американской продукции на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.
По данным госдепартамента, оборот двусторонней торговли составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда долларов — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тыс рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году.
Также концерн General Electric и казахстанские железные дороги подписали соглашения на 900 миллионов долларов — это добавит 3,5 тысячи рабочих мест в США. В частности, GE Transportation поставит 300 маневровых локомотивов и будет осуществлять сервис 175 уже закупленных машин. Кроме того, GE Digital и Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Фармацевтическая компания Pfizer подписала меморандум о взаимопонимании, который даст старт проекту локализации продукции компании на казахстанском рынке.
Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании 251 миллиона долларов полученной прибыли в казахстанские проекты. В целом Chevron и ExxonMobil вложили в Казахстан десятки миллиардов долларов
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180117/1512744669.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
А что это разве дешевле, сервис из за океана, когда с соседом общая граница ?? Или их тепловозы хуже американских?? Крайняк Китайские вряд ли хуже и у нас есть общая граница.
ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА —ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ
Телушка (разг.) — молодая корова, у которой ещё не было телят. Полушка — самая мелкая монета в дореволюционной России, равная одной четвёртой части копейки (в одном рубле сто копеек).
Да, противит. союз — а, но, однако. Перевоз — здесь: плата за перевозимый товар.
Даже дешёвая вещь станет дорогой, если приходится дорого платить за её перевозку.
Говорится, когда невыгодно везти издалека дешёвый товар.
О В Петербурге апельсины и лимоны дёшевы, а в тёплых землях совсем нипочём [разг. очень дёшево]... Правду пословица говорит: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз (М. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина). Построили этот завод, чтобы вырабатывать каучук из дешёвого местного сырья, а пользуются им несполна [не полностью], часть полупродукта завозят издалека, словно телушку в известной пословице (Советская Россия, 29 мая 1966).
Всем заранее спасибо!
[quote name=Skype link=previd=94042#655720 date=1516252201]В частности, GE Transportation поставит 300 маневровых локомотивов и будет осуществлять сервис 175 уже закупленных машин.
А что это разве дешевле, сервис из за океана, когда с соседом общая граница ?? Или их тепловозы хуже американских?? Крайняк Китайские вряд ли хуже и у нас есть общая граница.
Нет это не дешевле, но я думаю, что сумма 2,5лярда(чуть больше 10% от 22 лярдов) -это своего рода комиссионные за разморозку средств нац. фонда РК.
Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.У нас я так понимаю всё схвачено.. нам не надо наращивать количество рабочих мест...
МишкаНаСевер 18.01.2018 в 12:07:02 # 655741
Да у нас реально развитая страна - помогаем Америке экономику поднимать!
Все мы гости 18.01.2018 в 12:32:58 # 655752
MишаМашкевич 18.01.2018 в 12:34:45 # 655754
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2018 12:34:45
это цена билета
это цена билета
Согласен 100% это плата за то что бы не трогали личные счета
Цитата: 332-712 от 18.01.2018 12:50:07
плата за многовекторность...
плата за многовекторность...
Странная какая-то многовекторность. Обычно кого е... многовекторно имеют, тому и платят, а здесь получается наоборот.