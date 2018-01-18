Почему на оздоровление банков выделяют крупные средства, объяснил эксперт.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 18 Января 2018 в 16:12:59
"Факты относительно объемов выделенных средств уже говорят о том, насколько остра эта проблема — здоровье нашего банковского сектора — и почему она попала в послание. Почему банкам выделяют деньги такие, а бизнесу − нет, я думаю, это понятно. В течение последних лет мы познакомились с фразой "too big to fail" применительно к банкам, то есть "слишком большой, чтобы обанкротиться", — сказал Додонов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Это, по его словам, означает, что, к сожалению, концентрация банковского капитала такова, что любой крупный банк, в том числе и в Казахстане, системно значим, и прекращение его функционирования обойдется для экономики большими потерями, чем его спасение.
"Поэтому предоставление средств на спасение банков — это вынужденная мера, которая делается не от хорошей жизни, потому что в противном случае последствия будут еще хуже. Тогда как обычный бизнес, какой бы он ни был потенциально важный, значимый, по факту не является таким критичным для стабильности экономики, чтобы ему выделять большие средства, включая эмиссию денег, что неправильно", — добавил эксперт.
Что касается обоснованности многомиллиардных вложений и низкой налоговой нагрузки, он напомнил, что банки как в 2007 году попали в условия кризиса, так с тех пор прибыль многие не получают, либо получают чисто символическую.
"Поэтому у них такая низкая налоговая нагрузка — 0,012%. Не с чего платить… Финансовый сектор — один из ключевых в казахстанской экономике, поэтому неудивительно, что в послании этого года большое внимание уделено финансовому сектору и его перезагрузке. В этой части послание насыщенно конкретными предложениями и мерами", — сказал Додонов.
На его взгляд, сформулированные в послании тезисы относительно финансовой сферы можно свести к четырем основным направлениям: необходимость оздоровления банковской системы, совершенствование мер по защите интересов граждан на финансовом рынке, обеспечение бизнеса долгосрочными кредитами и развитие фондового рынка.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Господин Додонов, вы не могли бы просто в поисковике вбить слова "прибыль Казахстанских банков" и вы бы там много получили информации по ежегодной прибыли банков.
К примеру, Лидерами 2016 года по объему заработанной прибыли стали Народный Банк и Казком, на которых приходится 58% всей прибыли банковского сектора - 123,5 млрд тенге у Народного и 107,6 млрд тенге у Казкома. Значительно отстает от двойки лидеров Ситибанк с показателем в 28,8 млрд тенге.
Либо Вы считаете что эти суммы символические?!
Почему на оздоровление банков выделяют крупные средства, объяснил эксперт.А зачем продают за одну тенге?
НурболаТТ, кем они придуманы?