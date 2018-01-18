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Экономика
Жилстройсбербанк планируется продать до конца года
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DITRX 18 Января 2018 в 17:41:14
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» планируется продать в рамках программы приватизации до конца текущего года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков. Он заявил, что на сегодняшний день имеется 14 потенциальных инвесторов, окончательный список и предложения от которых будут сформированы в августе-сентябре.

«По вопросу приватизации Жилстройсбербанка проведены следующие шаги: в мае 2017 года был заключен договор с финансовым консультантом по поиску инвестора и сопровождению сделки. Консультантом было направлено 420 запросов потенциальном инвесторам для предоставления инвестиционных предложений, из которых первоначальный интерес проявили 249, по результатам дальнейшей работы с инвесторами на конец 2017 года определен пул из 14 потенциальных инвесторов, в том числе семи международных финансовых институтов», - сообщил Таджияков.

По его заверениям, эти инвесторы уже начали процесс по проведению комплексной экспертизы банка.

«Данный процесс планируем завершить до первого июля 2018 года, по результатам которого в августе-сентябре (холдинг намерен - V) получить окончательное предложение конечных заинтересованных инвесторов. Финансовое закрытие (сделки - V) предусмотрено до конца 2018 года», - заключил он.

Жилстройсбербанк был создан в 2003 году. Он предлагает программы накопления и ипотечного кредитования по низким ставкам. Единственным акционером банка является холдинг «Байтерек». О приватизации банка было объявлено два года назад, потенциальный инвестор будет обязан сохранить профиль банка.

На 1 декабря 2017 года банк занимал 11-е место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана.

https://vlast.kz/novosti/26467-zilstrojsberbank-planiruetsa-prodat-do-konca-goda.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kanat7782 18.01.2018 в 18:59:59   # 655881
Свое га..но прекрывают!
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  старик 18.01.2018 в 19:10:01   # 655890
Quote:
Жилстройсбербанк планируется продать до конца года
Стартовая цена одна тенге?
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  KAN13 18.01.2018 в 21:43:14   # 655923

Не удивлюсь , если покупатели те же достойные лица , уверен ,кого попало к торгам близко не подпустят .
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  НурболаТТ 18.01.2018 в 22:47:53   # 655936
Когда все распродадите, что будете делать? И будет ли банк выполнять те обязательства, которые он принял на себя перед своими клиентами -народом РК, позиционируя себя как госбанк?
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  НурболаТТ 18.01.2018 в 22:50:25   # 655938
Такое ощущение, что 01 окружили стая шакалов, которые дербанят из бюджета любыми способами, вводя его в заблуждение об истинном положении страны
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  KAN13 19.01.2018 в 00:18:50   # 655953

Почему же "стая шакалов" ? , все свои , родные .
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