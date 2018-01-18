Жилстройсбербанк планируется продать до конца года

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DITRX 18 Января 2018 в 17:41:14
«По вопросу приватизации Жилстройсбербанка проведены следующие шаги: в мае 2017 года был заключен договор с финансовым консультантом по поиску инвестора и сопровождению сделки. Консультантом было направлено 420 запросов потенциальном инвесторам для предоставления инвестиционных предложений, из которых первоначальный интерес проявили 249, по результатам дальнейшей работы с инвесторами на конец 2017 года определен пул из 14 потенциальных инвесторов, в том числе семи международных финансовых институтов», - сообщил Таджияков.
По его заверениям, эти инвесторы уже начали процесс по проведению комплексной экспертизы банка.
«Данный процесс планируем завершить до первого июля 2018 года, по результатам которого в августе-сентябре (холдинг намерен - V) получить окончательное предложение конечных заинтересованных инвесторов. Финансовое закрытие (сделки - V) предусмотрено до конца 2018 года», - заключил он.
Жилстройсбербанк был создан в 2003 году. Он предлагает программы накопления и ипотечного кредитования по низким ставкам. Единственным акционером банка является холдинг «Байтерек». О приватизации банка было объявлено два года назад, потенциальный инвестор будет обязан сохранить профиль банка.
На 1 декабря 2017 года банк занимал 11-е место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана.
https://vlast.kz/novosti/26467-zilstrojsberbank-planiruetsa-prodat-do-konca-goda.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Жилстройсбербанк планируется продать до конца годаСтартовая цена одна тенге?
Не удивлюсь , если покупатели те же достойные лица , уверен ,кого попало к торгам близко не подпустят .
Почему же "стая шакалов" ? , все свои , родные .