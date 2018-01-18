Top 65 объектов приватизации. Выпейти валерианку.

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KapitanNemo 18 Января 2018 в 23:03:17
Перед ознакомлением рекомендуется выпить, успокоительное.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 18.01.2018 23:42:49
Ни хрена себе! После приватизации бюджет так наполнится, что народу не останется ничего другого как бросить работу и жить на госпособия.
Ни хрена себе! После приватизации бюджет так наполнится, что народу не останется ничего другого как бросить работу и жить на госпособия.
65 тенге?
KapitanNemo 19.01.2018 в 03:40:03 # 655961
На приватизацию выставили все: бюджетообразующие компании, отраслевые компании, больницы, учебные заведения (КБТУ, наша фарм академия уже приватизирована), аэропорты, железная дорога, нефтеперерабатывающие заводы, таможенный пост хоргос, спортивные учреждения, коммунальные службы, агросектор, научные центры, гос. банк и т.д.
Печально от всего этого.
KapitanNemo 19.01.2018 в 03:51:51 # 655962
Цитата: divan от 19.01.2018 02:59:02
имхо приватизировав все эти организации правительство в будущем если ктото будет претендовать на деньги или ресурсы казахстана, скажут, что эти заводы не наши, владелец берик сериков. ну вы поняли. это все для того чтоб не лишиться предприятий в будущем. а почему это началось сейчас, большой вопрос? но им сверху виднее. "Стати" всякие не дремлют
имхо приватизировав все эти организации правительство в будущем если ктото будет претендовать на деньги или ресурсы казахстана, скажут, что эти заводы не наши, владелец берик сериков. ну вы поняли. это все для того чтоб не лишиться предприятий в будущем. а почему это началось сейчас, большой вопрос? но им сверху виднее. "Стати" всякие не дремлют
А зачем хранить свои богатства в кармане американского банкира?
Зачем носиться по миру в поисках очередного инвестора, когда есть свои деньги?
Как говорит современный Шерлок (Бенедикт Камбербитч) "кто-то приложил много усилий, чтобы выполнить свой план для личного обогащения".