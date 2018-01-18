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Экономика
Top 65 объектов приватизации. Выпейти валерианку.
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KapitanNemo 18 Января 2018 в 23:03:17
http://top65.gosreestr.kz
Перед ознакомлением рекомендуется выпить, успокоительное.

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  Pole13 18.01.2018 в 23:13:52   # 655942
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  Пришелец 18.01.2018 в 23:18:10   # 655943
Живопись за триллион продаю за 2тенге
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  arhar 18.01.2018 в 23:32:20   # 655944
феодализм наступает. щас они сами скупят с их зарубежными подельниками. и все, снова в средневековье.
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  старик 18.01.2018 в 23:42:49   # 655945
Ни хрена себе! После приватизации бюджет так наполнится, что народу не останется ничего другого как бросить работу и жить на госпособия.
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  Absolute 18.01.2018 в 23:49:20   # 655946
Цирк да и только. Нас господа, держут за баранов. А мы крепчаем.
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  arhar 18.01.2018 в 23:51:45   # 655947
Цитата: старик от 18.01.2018 23:42:49
Ни хрена себе! После приватизации бюджет так наполнится, что народу не останется ничего другого как бросить работу и жить на госпособия.

65 тенге?
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  DuMoH 19.01.2018 в 00:05:19   # 655950
Да может страну уже всю сразу приватизировать, так быстрее и проще...
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  Fototur 19.01.2018 в 01:59:56   # 655955
Заберу всё, если кредит дадут под 1%.
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  divan 19.01.2018 в 02:59:02   # 655960
имхо приватизировав все эти организации правительство в будущем если ктото будет претендовать на деньги или ресурсы казахстана, скажут, что эти заводы не наши, владелец берик сериков. ну вы поняли. это все для того чтоб не лишиться предприятий в будущем. а почему это началось сейчас, большой вопрос? но им сверху виднее. "Стати" всякие не дремлют
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  KapitanNemo 19.01.2018 в 03:40:03   # 655961
управленцы этой страны допускают слишком много ошибок. Это не просто ошибки, это спланированная последовательность действий, которая направлена против безопасности и будущего нашей Родины.

На приватизацию выставили все: бюджетообразующие компании, отраслевые компании, больницы, учебные заведения (КБТУ, наша фарм академия уже приватизирована), аэропорты, железная дорога, нефтеперерабатывающие заводы, таможенный пост хоргос, спортивные учреждения, коммунальные службы, агросектор, научные центры, гос. банк и т.д.
Печально от всего этого.
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  KapitanNemo 19.01.2018 в 03:51:51   # 655962
Цитата: divan от 19.01.2018 02:59:02
имхо приватизировав все эти организации правительство в будущем если ктото будет претендовать на деньги или ресурсы казахстана, скажут, что эти заводы не наши, владелец берик сериков. ну вы поняли. это все для того чтоб не лишиться предприятий в будущем. а почему это началось сейчас, большой вопрос? но им сверху виднее. "Стати" всякие не дремлют

А зачем хранить свои богатства в кармане американского банкира?
Зачем носиться по миру в поисках очередного инвестора, когда есть свои деньги?

Как говорит современный Шерлок (Бенедикт Камбербитч) "кто-то приложил много усилий, чтобы выполнить свой план для личного обогащения".
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