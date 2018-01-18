Top 65 объектов приватизации. Выпейти валерианку.

имхо приватизировав все эти организации правительство в будущем если ктото будет претендовать на деньги или ресурсы казахстана, скажут, что эти заводы не наши, владелец берик сериков. ну вы поняли. это все для того чтоб не лишиться предприятий в будущем. а почему это началось сейчас, большой вопрос? но им сверху виднее. "Стати" всякие не дремлют