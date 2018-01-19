Врач Ислама Каримова рассказал о причине отсутствия конвертации: «Если её открыть – валюта будет расходоваться по мелочам»

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danilov 19 Января 2018 в 11:20:44
Однажды на его вопрос, почему в Узбекистане нет конвертации, Каримов якобы ответил: «Знаешь, настанет тот день, когда конвертация будет введена. А сейчас в нашей экономике много проблем, мы должны строить заводы и фабрики, а для этого необходимо современное оборудование. Техника импортируется за иностранную валюту. В случае если откроют конвертацию, валюта будет расходоваться по мелочам. Поэтому [сначала] нам следует поднять свою экономику, инвестируя в строительство заводов и фабрик».
Как ни крути, глава государства всё же слукавил: доллары в стране прекрасно расходовались, причем «не по мелочам», а по-крупному. Однако возможностью беспрепятственного доступа к ним, да еще по «дешевому» курсу Центрального банка, в основном, обладали его дочурки и так называемая околовластная «элита».
Что касается свободной конвертации для всех, то, за исключением краткого периода в середине 2000-х, ее в республике не было с 1996 года.
Правда, в сентябре 2017-го новые узбекские власти разогнали нелегальных уличных «валютчиков», на протяжении четверти века исправно обеспечивавших население республики необходимыми долларами и евро, и велели банкам скупать валюту по «рыночному» курсу. Центральный банк даже вдвое девальвировал официальный (по сути, фиктивный) курс сума.
Однако банки теперь только скупают доллары, но не продают. То есть, для желающих купить валюту ситуация стала даже хуже. Что не мешает правительству громогласно заявлять об удачно провёденной реформе по обеспечению конвертации сума…
УзА