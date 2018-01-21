Казахстанцев освободили от подоходного налога при списании задолженности перед банками

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едридмадрид 21 Января 2018 в 00:17:18
Соответствующая норма предусмотрена в новом Налоговом кодексе РК, вступившем в силу в январе 2018 года.
Напомним, что ранее освобождение заемщиков от ИПН предусматривалось только при списании пени и процентов, тогда как при прощении задолженности по кредиту считалось, что у заемщика возникает налогооблагаемый доход.
По сообщению КазТАГ
http://www.time.kz/news/society/2018/01/19/kazahstancev-osvobodili-ot-podohodnogo-naloga-pri-spisanii-zadolzhennosti-pered-bankami
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