Иностранцы испарились с рынка госдолга РФ в ожидании санкций

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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:44:50
Нерезиденты, которые были главным кредитором российского правительства в течение последних двух лет, обеспечив две трети суммы, которую Минфин занял на рынке для бюджета, отказываются от покупок облигаций федерального займа два месяца подряд, следует из статистики ЦБ.
На 1 декабря объем их вложений в ОФЗ практически не изменился по сравнению с ноябрем и октябрем - 2,183 трлн рублей (против 2,184 и 2,181 соответственно), а их доля на рынке сократилась с 32,7% до 32,1%.
Для сравнения: за сентябрь нерезиденты купили ОФЗ на 136 млрд рублей, а с начала года - на 667 млрд.
В декабре приток капитала возобновился, хотя и в символическом объеме, показали предварительные данные ЦБ по платежному балансу. Суммарно за 4-й квартал иностранцы вложили в ОФЗ 1,2 млрд долларов (68,4 млрд рублей). По сравнению с третьим кварталом инвестиции обвалились в 6 раз.
Новых денег на рынок пришло еще меньше - лишь 0,3 млрд долларов, или 17 млрд рублей. Остаток вложений пришелся на реинвестирование средств, которые выплатил держателям бумаг Минфин (купоны и погашение).
"Таким образом, тема возможного введения санкций на госдолг РФ все же охладила интерес нерезидентов", - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
За квартал Минфин привлек через размещение ОФЗ 176 млрд рублей. "Спрос на вторичном рынке, похоже, предъявляли в основном локальные инвесторы", - говорит стратег Сбербанк CIB Николай Минко.
Рынок поддерживает скупка бумаг негосударственными пенсионными фондами, считает Порывай: НФП, связанные с "Открытием" и Бинбанком, получили от ЦБ порядка 266 млрд рублей за счет средств, выделенных на санацию и закрытие дыр. Это "ЛУКОЙЛ-Гарант", НПФ Электроэнергетики, РГС.
Их инвестиции в акции проблемных банков обесценились и были компенсированы за счет печатного станка центробанка.
27 декабря Минфин погасил ОФЗ 24018 с плавающей ставкой, а в январе предстоят погашения еще на 166 млрд рублей, подсчитал Минко. Реинвестирование этих средств вместе с оставшимися деньгами НПФ может поддержать спрос на российские гособлигации вплоть до президентских выборов, говорит Порывай.
Если же санкции США все же состоятся, с рынка уйдет примерно 10% иностранного капитала, или 200 млрд рублей, прогнозирует ФК "Уралсиб": это обесценит рубль на 15% и поднимет доходность госбумаг на 2 процентных пункта.
Пока вероятность такого сценария оценивается рынком как низкая; скорее всего, тема санкций останется как подвешенный "дамоклов меч", говорит стратег Societe Generale Юрий Тулинов.
https://ehorussia.com/new/node/15587
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a641e5b9a79473a82b22f3e
Щетаю, едридпортфилу понравится...
Цитата: Мура45 от 22.01.2018 00:23:14
Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь.
Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь.
Нам тож сладко не будет. Рубль/тенге-братья навек или кудалар. Потянет он нас.
Цитата: Makintosh от 22.01.2018 00:29:27
Нам тож сладко не будет. Рубль/тенге-братья навек или кудалар. Потянет он нас.
Цитата: Мура45 от 22.01.2018 00:23:14
Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь.
Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь.
Нам тож сладко не будет. Рубль/тенге-братья навек или кудалар. Потянет он нас.
Интересно, какую сторону Китай возьмёт в этой ситуации. Его тоже США начинают прижимать.
Сегодня получил по ватсапу текст-в Киргизии за 2016 год пропало 300 детей,потом видео задержания китайцев, имеющих местное гражданство с останками детей в боксах, обложенных сухим льдом. Их транспортировали на органы.
Страшно становится.