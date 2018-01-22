Иностранцы испарились с рынка госдолга РФ в ожидании санкций

Цитата: Мура45 от

Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь. Старик, это плохо. Если введут санкции в том виде, про которые пишут "вражеские" СМИ, в полном объёме, то, да, россиянам не позавидуешь.

Нам тож сладко не будет. Рубль/тенге-братья навек или кудалар. Потянет он нас.