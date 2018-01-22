Казахстан открыл рынок госдолга для иностранцев

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едридмадрид 22 Января 2018 в 21:43:03
Крупнейший в Средней Азии производитель энергоресурсов подключит внутренний рынок к сети Clearstream International SA, говорится в заявлении центробанка, полученном во вторник. Казахстан планирует запустить прямые торги госбондами и краткосрочными нотами центробанка к концу первого полугодия, следует из заявления.
"Потенциальный интерес иностранцев к активам в тенге должен быть весьма значительным", как только трейдеры облигациями получат прямой доступ к локальному рынку, сказал аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин, отметив высокий уровень реальных процентных ставок Казахстана.
В либерализации рынка облигаций Казахстан хочет равняться на своего соседа, Россию, в то время как на фоне глобальных мер стимулирования инвесторы переходят во все более рисковые активы в погоне за высокой доходностью. Заключенная в 2013 году сделка РФ с Clearstream и крупнейшей в мире клиринговой системой по бондам Euroclear Bank SA способствовала снижению ставок по гособлигациям, тогда как доля нерезидентов на рынке резко выросла.
В обращении находятся гособлигации Казахстана в тенге и ноты центробанка на сумму, эквивалентную примерно $28 миллиардам, свидетельствуют данные Министерства финансов и регулятора.
Доступ к Clearstream позволит расширить источники долгосрочного фондирования, снизит стоимость заимствований для государства и окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие рынка ценных бумаг Казахстана, следует из заявления.
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/kazakhstan-otkryl-rynok-gosdolga-dlya-inostrancev-1013107567
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