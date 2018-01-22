Экономист: Тенге укрепляется, и Нацбанку это не нравится

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едридмадрид 22 Января 2018 в 21:56:29
Нацбанк в понедельник организовал небольшой шок всем, кто вроде считает себя экспертами. Хотя, на мой взгляд, больше шок этот - результат недостаточно хорошего пиара Нацбанка. Вот в ноябре они не стали ничего делать со ставкой - и всё тихо прошло. Все профессионалы поняли и молча согласились: ситуация ещё непонятная, можно и подождать до более чётких сигналов.
Вообще в США председатель ФРС Йеллен то в конгрессе выступит, то на конференции какой-нибудь. И можно хоть что-то понять, куда ветер дует. А у нас председатель Акишев вроде где-то выступает, но вроде и нет. Забавно, за всё время я его ни разу не видел - такого невидимку-шефа Нацбанка ещё никто не припомнит.
Но о шоке. Он был больше в цифре. Базовую ставку сразу понизили на 50 пунктов, или 0,5%. Это много. Вот когда они с заоблачных 17 снижали до 15% - это было не так много. Это было движение из нереального в реальное, из стратосферы в атмосферу. А снижение с 10,25% до 9,75% - это уже в плотных слоях атмосферы. Полпроцента от десяти процентов - это много.
Но если, образно говоря, танцуют они пока не очень красиво, то по сути двигаются экономически в правильную сторону. Инфляция раньше времени загнана по итогам года чуть ниже таргета – 7,1% (задача была на 2017 быть между 6 и 8%). Я абсолютно уверен, что 2018 будет по росту цен ниже 6, а может быть, и 5%.
То есть ставку можно понижать, и не только потому, что правительство просит облегчить кредиты для экономики.
Однако тут большое НО выглядывает: рыло новой девальвации, проводимой другими способами. Тенге укрепляется, и это Нацбанку не нравится. «Надо с этим что-то делать. И, может быть, форсированное снижение ставки как-то заставит людей покупать доллары и выровнять положение». Мне это напоминает новое понятие – принуждение к миру. Тут как бы «принуждение» к девальвации другими способами. По-старому — это просто объявить о ней. Но так уже нельзя, курс же «поплыл». Поэтому теперь: «меняем по столько».
То, что я хочу сказать, довольно сложно, но попробую просто перечислить ключевые факторы.
1. Нынешнее укрепление тенге чисто сезонное. В приложенном графике видно, что тенге каждый год ведёт себя одинаково: укрепляется до апреля-мая, ослабевает до стабилизации в конце года. (2015 - это год девальвации, для тех, кто забыл.) Но это не так важно.
2. Важно то, что тенге фактически укрепляется к доллару. Два года назад – 19 января 2016 - доллар продавался за 374 тенге. 19 января 2017 – за 330 тенге. И не только по номинальному курсу обмена. Номинальный курс это - штуки одной валюты к штукам другой валюты. Но у валюты есть покупательная способность.
Возьмём для примера только прошлый год. Инфляция составила 7%. То есть тенге потерял 7% своей реальной стоимости, слегка «похудел». Но по отношению к доллару в обменке этого не видно. Представьте себе иностранца, который живёт в Алматы на $300 в месяц. Год назад он шёл в обменку, получал 100 тыс. тенге, и ему хватало. По ходу года он чувствует рост цен, и $300 ему уже не хватает, он меняет на 7% больше, то есть уже 321 доллар ему нужен для того же уровня жизни, который у него был. Но наш человек как получал за свои 100 тыс. в обменке 300 баксов, так же и получает те же 300. То есть к товарам в магазине тенге полегчал, а к доллару нет – тот же вес. (Справедливости ради надо сказать, что у доллара тоже была инфляция в прошлом году в 2%, так что нетто-разница с тенге – 5%.)
3. К радости Нацбанка Казахстана рубль стал крепчать, а то задача стала бы ещё сложнее.
В общем, много можно ещё рассуждать, но мне кажется, Нацбанк пытается ускорением снижения базовой ставки остановить ненужную ревальвацию тенге. Я бы на их месте лучше по примеру Минфина России начал бы скупку долларов с рынка. К лету был бы запас, на всякий случай, а то вечные «качели» – зимой курс вниз, летом – вверх. Понятно, что выгодный для производителей курс (не очень приятный для потребителей) на этот год скорее в районе 340-360 тенге. Но как этого добиться?
Алмас Чукин экономист
https://forbes.kz/process/expertise/ekonomist_tenge_ukreplyaetsya_i_nat sbanku_eto_ne_nravitsya/
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