Алматинцы возмутились большими счетами за отопление

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Гость 23 Января 2018 в 00:38:33
Жители Алматы считают, что по сравнению с октябрем тариф увеличен в 7 раз.
В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что на начисление суммы за отопление и горячую воду влияют несколько факторов - наличие общедомового прибора учета (ОМУ), состояние дома.
В ведомстве отметили, что жители города могут узнать точную сумму начисления, обратившись в центр обслуживания потребителей.
С 1 января 2018 года тарифы на отопление и горячую воду изменились, сейчас они выглядят так:
Но если в доме установлен ОПУ, сумма начисления может быть отлична от общегородского тарифа. Жильцы домов с ОПУ платят за отопление месяцем позже, в декабре за ноябрь, а в январе за декабрь.
"Крыша"
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