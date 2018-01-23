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KAN13 23 Января 2018 в 19:09:51
Минимум 120 миллиардов тенге из государственного фонда социального страхования планируют "инвестировать" в КазАгро. МСХ в лице министра Шукеева подтвердило информацию, что будет забирать деньги из ГФСС. Профильный министр, министерство труда и социальной защиты, комментировать вообще отказалось!
Помимо институтов развития в Казахстане существуют ещё фонды, в которых сосредоточены триллионы тенге. Например, АО Государственный фонд социального страхования, на счетах которого более 1,2 трлн тенге. По закону деньгами управляет НБРК. Большая часть денег размещена в ГЦБ Минфина под низкий процент, так скажем, покрывает потребность правительства в деньгах и наращивает внутренний долг.
Новый министр СХ и вице-премьер Шукеев договорились с Минтруда и его министром Дуйсеновой часть активов ГФСС (до 10%) инвестировать в КазАгро. Сумма более 120 млрд тенге. Важно отметить, что в бытность Шукеева акимом ЮКО, Дуйсенова была его замом, и после переезда в Астану бывшего акима последовала за ним.
Нужно отметить, что рисковики Нацбанка дали отрицательное заключение на предложение инвестировать в бумаги КазАгро, так как риски невозврата заоблачные, ведь КазАгро по факту убыточная организация, и не проходит ни по одному нормативу, чтобы привлекать деньги у государственных фондов.
Чтобы стало понятно, по закону активы ГФСС инвестируются в строгий перечень финансовых инструментов, утвержденный постановлением правительства. Бумаги КазАгро до января 2018 года в этот список не входили. Насколько я понял, в короткие сроки через правительство удалось "протащить" постановление №12 от 16.01.18 г, в котором КазАгро включили в этот перечень и уже заключи допсоглашение к договору с Нацбанком, чтобы "выгнать" им деньги.
НУХ "Казагро" - проблемный институт. Потеря денег вполне возможна. 120 миллиардов - это примерно годовой объем выплат по обязательствам, тут и потеря кормильца и пособия роженицам. Мало того, что Фонд имеет невероятно низкую доходность по накопленным деньгам, так ещё и теперь и инвестиции предполагаются в высокорисковые активы, так что, если через несколько лет возникнут проблемы с соцвыплатами, причину и нужно будет искать в днях сегодняшних.
Ну и небольшая информация к размышлению.
Казагро нужно 600 млрд тенге, причем срочно. Где ещё решат заимствовать, кроме ГФСС непонятно. Но то, что деньги занимать будут под низкий процент и у государственных институтов - это однозначно. Таким образом, можно решать проблемы аграриев в любом объеме. Скупать дополнительно зерно, осуществлять форвордное финансирование, кредитовать. Деньги халявные и можно менять условия, рефинансировать, продлевать эмиссию беспрепятственно. Но как ни странно проблем это не решит и сельскому хозяйству только во вред.
https://www.zakon.kz/4900112-nuh-kazagro-problemnyy-institut-poterya.html
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