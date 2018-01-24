Голландский суд отменил арест активов Национального фонда Казахстана - Минюст Суд согласился с позицией Национального банка и Минюста страны

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 24 Января 2018 в 10:57:43
«Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны», - говорится в сообщении ведомства.
В сообщении подчёркивается, что ранее судебные органы Нидерландов уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.
«Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке», - отмечает ведомство.
vlast.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Freeman_kep 24.01.2018 в 12:21:02 # 656691
Сладкая Вата 24.01.2018 в 16:15:59 # 656712
Безусловно вопрос того, почему деньги там - не отменяется. Но и с ваших коммов
Любитель ММА 24.01.2018 в 16:40:25 # 656713