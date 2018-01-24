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Экономика
Голландский суд отменил арест активов Национального фонда Казахстана - Минюст Суд согласился с позицией Национального банка и Минюста страны
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Гость 24 Января 2018 в 10:57:43
Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд, которые находились на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon, сообщает в среду пресс-служба Минюста.

«Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны», - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении подчёркивается, что ранее судебные органы Нидерландов уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне.

«Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке», - отмечает ведомство.

vlast.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 24.01.2018 в 11:37:16   # 656682
Интересно, а мы за это им что обещали? Ну не зря же все так развернулись в последнее время к нам - и дело мы выиграли, и деньги разморозят, и помощь предлагают в виде совместных программ, и все с нами дружить хотят кроме хохлов... Хотя и так уже ясно и видно...
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  Manitu 24.01.2018 в 11:47:54   # 656686
Как-то всё слишком уж гладко. Слишком уж американцы стали любить Казахстан. Как бы до смерти не залюбили.
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  Skype 24.01.2018 в 12:01:33   # 656688
Сколько стоило это решение бабла и почему не отработали на начальном этапе?
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  Freeman_kep 24.01.2018 в 12:21:02   # 656691
Не зря НАН с Трампом встречался, ПАДАЗРИТЕЛЪНА все это
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  Bako 24.01.2018 в 12:57:52   # 656693
Как хохлов разводить будут?
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  jumanjiqz 24.01.2018 в 15:33:41   # 656706
Думаю это победа, но расслабляться не стоит, надо рассмотреть вопрос чтобы в дальнейшем подобные вещи не случались...
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  Erjan34 24.01.2018 в 15:47:48   # 656708
интресно наши денежки и дальше там хранить будут?
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  Сладкая Вата 24.01.2018 в 16:15:59   # 656712
заморозили - ху*во, отметили решение - ху*во.

Безусловно вопрос того, почему деньги там - не отменяется. Но и с ваших коммов
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  Любитель ММА 24.01.2018 в 16:40:25   # 656713
По моему, заморозка - это было предупреждение, демонстрация сил.
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