Обменные пункты оказались на грани закрытия из-за новых правил Нацбанка

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KAN13 24 Января 2018 в 12:29:19
В Казахстане частные обменные пункты оказались под угрозой закрытия из-за увеличения Нацбанком РК минимального размера уставного капитала.
Первыми эту проблему подняли предприниматели Карагандинской области, где могут закрыться 49 пунктов обмена валют, сообщает телеканал «Астана».
Если раньше малые финансовые предприятия работали с уставным капиталом в 5 млн тенге, то с января 2018 года по постановлению Нацбанка его размер увеличился в четыре раза для городов, и в два раза — для поселковых пунктов.
Таких средств у обменников нет, заявили бизнесмены. Рабочие места могут закрыться, а бюджет области недосчитается 150 млн тенге, которые поступали в виде налогов.
«Нас не устраивает уставной капитал. Размер его. На каждый обменный пункт мне ставят 10 млн тенге. Я считаю, что такие оборотные средства нам не нужны. Они будут лежать мёртвым грузом. Если нам придётся закрыться, то люди останутся без работы», — сказала предприниматель Абайского района Карагандинской области Татьяна Моностырская.
В защиту интересов бизнесменов выступили представители Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг, которые подготовили обращение к главе государства.
«Наша просьба — чтобы снизили, пересмотрели пороговое значение уставного капитала, а также предоставили отсрочку. Возможны последствия, валюта может подорожать», — отметил президент Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг. Ермек Абильдин,
Предпринимателей, которые занимаются только обменными операциями, просят не приравнивать их к микрокредитным организациям. В Нацбанке же считают, что повышенный уставной капитал послужит гарантией стабильной работы пунктов обмена валют.
источник: Informburo.kz
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