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Экономика
Приватизация в Казахстане: Топовые объекты продали за 61 млрд тенге
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danilov 26 Марта 2018 в 13:08:54
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал, за сколько продают топовые объекты в Казахстане в рамках кампании по приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно по топовым объектам. На продажу был запланирован 21 объект, в том числе 19 объектов нацхолдингов и 2 объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14, и 7 объектов перенесены в периметр IPO «КазМунайГаз» и «Қазақстан темір жолы», - сообщил министр, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

В частности, по республиканской собственности реализованы два объекта здравоохранения - АО «Национальный научный медицинский центр» и АО «Казмедтех». По квазигосударственному сектору реализованы девять компаний. В числе их покупателей имеются крупные транснациональные компании, имеющие опыт в соответствующих сферах.

«К примеру, 49% KTZE-Khorgos Gateway реализованы Shanhai Investment & Development Company Ltd и COSCO Container Lines; 50% АО «Локомотив Құрастыру Зауыты» проданы GE Transportation Engines Holding B.V., эта организация является крупнейшим тепловозостроительным предприятием на североамериканском континенте. 50% ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» реализованы крупной французской машиностроительной компании Alstom. Это один из мировых лидеров (наряду с Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта», - проинформировал министр.

Он сообщил, что общая цена продажи топовых объектов составила 61 миллиард тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости.

http://www.inform.kz/ru/privatizaciya-v-kazahstane-topovye-ob-ekty-prodali-za-61-mlrd-tenge_a3198566
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.03.2018 в 14:00:28   # 668423
Самое время деньжатами пенсионный фонд пополнить на смену "утерянным".
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  KapitanNemo 26.03.2018 в 15:23:07   # 668431
Quote:
Он сообщил, что общая цена продажи топовых объектов составила 61 миллиард тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости.


балансовая стоимость предусмотрительно была занижена?
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  андремас 26.03.2018 в 15:36:12   # 668433
160 млн $ примерно..
Недорого, за топовые объекты..
Не топовые по ляму за пучок?

На сколько ещё хватит торговать?
Лет на 10? 20? 50?
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