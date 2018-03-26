Приватизация в Казахстане: Топовые объекты продали за 61 млрд тенге

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danilov 26 Марта 2018 в 13:08:54
«Отдельно по топовым объектам. На продажу был запланирован 21 объект, в том числе 19 объектов нацхолдингов и 2 объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14, и 7 объектов перенесены в периметр IPO «КазМунайГаз» и «Қазақстан темір жолы», - сообщил министр, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.
В частности, по республиканской собственности реализованы два объекта здравоохранения - АО «Национальный научный медицинский центр» и АО «Казмедтех». По квазигосударственному сектору реализованы девять компаний. В числе их покупателей имеются крупные транснациональные компании, имеющие опыт в соответствующих сферах.
«К примеру, 49% KTZE-Khorgos Gateway реализованы Shanhai Investment & Development Company Ltd и COSCO Container Lines; 50% АО «Локомотив Құрастыру Зауыты» проданы GE Transportation Engines Holding B.V., эта организация является крупнейшим тепловозостроительным предприятием на североамериканском континенте. 50% ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» реализованы крупной французской машиностроительной компании Alstom. Это один из мировых лидеров (наряду с Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта», - проинформировал министр.
Он сообщил, что общая цена продажи топовых объектов составила 61 миллиард тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости.
http://www.inform.kz/ru/privatizaciya-v-kazahstane-topovye-ob-ekty-prodali-za-61-mlrd-tenge_a3198566
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.03.2018 в 15:23:07 # 668431
Он сообщил, что общая цена продажи топовых объектов составила 61 миллиард тенге, что на 20% больше их балансовой стоимости.
балансовая стоимость предусмотрительно была занижена?
Недорого, за топовые объекты..
Не топовые по ляму за пучок?
На сколько ещё хватит торговать?
Лет на 10? 20? 50?