Китай запустил фьючерсы на нефть в юанях

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danilov 26 Марта 2018 в 17:54:43
Неоднократно старт торгов откладывался, но сегодня долгожданный момент настал. Торги будут проводиться на Шанхайской международной энергетической бирже, фьючерс получит аббревиатуру INE.
В первые минуты торгов сделки проходили по цене 440,20 юаня за баррель, что соответствует $69,71, то есть практически столько же, сколько и привычные фьючерсы на ICE.
Если инвесторы заинтересуются новым контрактом, в перспективе он может стать ориентиром для рынка нефти, а юань потеснит доллар с лидирующих позиций. И хотя для этого должно пройти немало времени, предпосылки для этого есть.
Так, например, по итогам прошлого года Китай обошел США и стал крупнейшим импортером нефти в мире: объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва. Добавлю, что КНР уже имеет опыт запуска сырьевых фьючерсов. В частности, в 2015 г. стартовали торги контрактами на никель, а также контракты на золото, причем по объему физических поставок они превосходят фьючерсы на европейских и американских биржах.
Напомним, что ранее неоднократно поступала информация о готовности запуска этого контракта, первые сообщения появились в конце прошлого года, затем СМИ неоднократно обещали, что запуск пройдет в те или иные даты, но сейчас это уже официальная информация и официальное начало торгов.
Стоит отметить, что на первом этапе ценовые колебания нефтяных фьючерсов в юанях будут ограничены довольно узким коридором: по 4% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии.
Технические спецификации очень похожи на описание контракта на российскую нефть Urals. Китайский фьючерс предполагает содержание серы 1,5% по весу и плотность 32,0 в градусах API, отмечает ТАСС.
Торги будут проводиться с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину (4:00-6:30 и 8:30-10:00 мск).
Тем временем цены на нефть стремятся к новым максимумам этого года. Баррель смеси Brent приближается к $71. Рост в основном связан с заявлениями главы Минэнерго Саудовской Аравии о готовности стран ОПЕК и в 2019 г. ограничивать собственную добычу.
Повышательное давление на котировки оказывают также различные геополитические риски и возросшая вероятность сокращения добычи в Венесуэле.
http://www.vestifinance.ru/articles/99359
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