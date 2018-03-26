По нефтяным фьючерсам в Юанях

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danilov 27 Марта 2018 в 10:57:43
По итогам первого дня торгов на Шанхайской международной энергетической бирже объем сделок нефтяными юаневыми фьючерсами превысил 18,3 млрд юаней, что эквивалентно 2,9 млрд. долларов.
Это может стать смертельным ударом для доллара США, который и так ослабляется в последнее время, а также станет предпосылкой для того, чтобы юань обрести статус доминирующей мировой валюты, пишет Oilprice. Это не просто причудливая новость, про которую все забудут через несколько дней, добавляет издание.
Значение запуска нового инструмента связано с тем, что Китай стал в 2017 году крупнейшим импортером нефти и предпринимает усилия для перевода части своих сделок по ее закупке в юани.
Если дедолларизация нефтяных сделок будет расширяться, спрос на фондирование в американской валюте резко снизится, что отразится на спросе на гособлигации США.
В этой ситуации нельзя исключать всплеск доходности американских бондов и одновременное снижение курса доллара, что приведет к большим проблемам США с рефинансированием собственного госдолга.
http://expert.ru/2018/03/26/kitaj-dollar/
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