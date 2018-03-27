Казахстан начал экспортировать лекарства в Монголию и Вьетнам

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danilov 27 Марта 2018 в 15:44:28
«Казахстанская продукция обрабатывающей промышленности экспортируется в 122 стран. На сегодняшний день существенно улучшилась качественная структура экспорта, треть поставляемой продукции за рубеж приходится на несырьевой сектор экономики», - отметил министр.
По некоторым товарным позициям открыты новые рынки сбыта, подчеркнул Женис Касымбек. Наблюдается рост поставок казахстанской продукции в страны Центральной Азии на 30%. Суммарный объем экспорта в эти страны составил 1,5 млрд долларов США. Казахстан входит в пятерку основных поставщиков и занимает 8% доли в импорте этих стран.
«Поставки отечественных производителей фармацевтической продукции выросли на 34% до 19 млн долларов США. Помимо основных рынков сбыта, фармацевтические препараты и медицинские изделия были впервые экспортированы в Монголию и Вьетнам», - добавил он.
По его словам, также расширяется рынок сбыта металлургической и химической продукции. Так, продукция сейчас поставляется в США и страны Европы. «Впервые легковые автомобили АО «Азия Авто» были экспортированы в КНР, ТОО «Сарыарка автопром» - в Таджикистан. Продукция сельхозмашиностроения - жатки, производимые компанией «ДонМар», не первый год экспортируются на рынок России», - отметил Женис Касымбек.
Министр рассказал, что продукция пищевой промышленности и АПК пользуются большим спросом за рубежом, суммарный объем экспорта составил 1,6 млрд долларов США. В частности, начались поставки мясной и птицеводческой продукции в Афганистан, ОАЭ и Иран, растительного масла и меда в Китай. Ежегодно более 380 экспортеров получают финансовую и сервисную поддержку.
http://www.inform.kz/ru/kazahstan-nachal-eksportirovat-lekarstva-v-mongoliyu-i-v-etnam_a3199975
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