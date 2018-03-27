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Экономика
Как учительница стала бизнесвумен
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Гость 27 Марта 2018 в 18:41:31
Занявшаяся предпринимательством учительница стала примером и вдохновением для односельчан в кыргызской глубинке.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 27.03.2018 в 22:02:04   # 668740
а у нас бизнесвумен бельем торгует...
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  Лысый 27.03.2018 в 23:04:02   # 668761
Тетка если что, содержит курей в конц. лагере. Содержание кур несушек в батарейных клетках запрещено в ЕС.
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