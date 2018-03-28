ЦБ Казахстана запустил продажу ценных бумаг при помощи блокчейн

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danilov 28 Марта 2018 в 14:47:52
Invest Online - приложение, которое можно скачать через Play Market или App Store позволяет инвесторам в режиме онлайн покупать и продавать ноты Нацбанка, номинальной стоимостью 92,19 тенге ($0,29) с любого гаджета, минуя брокеров и дилеров без комиссий и налогов. Расчеты по операциям осуществляются с использованием электронных денег.
Эмиссия краткосрочных нот стартует с 27 марта текущего года. Общий объем эмиссии составляет 50 миллиардов тенге. Ставка доходности по этим ценным бумагам составляет 8,5 процента годовых. “Это означает, что на текущую дату вы можете купить ноту за 92 тенге 19 тиын, продав ее через год за 100 тенге”, - Акишев на пресс-брифинге.
На сегодняшний день в среднем по рынку ставки на депозиты варьируются от 10 до 14 процентов годовых. Глава ЦБ считает, что данный продукт может быть интересен в краткосрочные периоды.
“Если к осени ставки на рынке снизятся, то данный продукт будет очень конкурентоспособен”, - сказал Акишев.
В начале марта Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9,50 процента с 9,75 процента годовых с коридором плюс/минус 1 процент.
По данным ЦБ, в будущем эта технология может быть использована для размещения ценных бумаг в рамках IPO.
Нацбанк Казахстана ежедневно проводит аукционы по продаже краткосрочных нот со сроками погашения от одной недели до одного года, которые обычно покупаются банками и фондами. На своем последнем аукционе во вторник банк разместил семидневные ноты на 314,7 миллиарда тенге ($987 миллионов) с доходностью 8,5864 процента.
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1H31LK-ORUBS?feedType=RSS&feedName=businessNews
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