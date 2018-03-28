Все валютные ипотечные займы переведут в тенге - Данияр Акишев

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едридмадрид 28 Марта 2018 в 19:31:06
Изменения и дополнения в программу состоят из двух блоков.
- Первый блок направлен на реализацию поручения Главы государства, данного Национальному банку 10 января в Послании народу Казахстана. Президент поручил окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. По итогам реализации этой программы в Казахстане фактически все валютные ипотечные займы физических лиц, обеспеченные жилой и иной недвижимостью, будут переведены в тенге, – отметил Д.Акишев.
Глава Нацбанка напомнил, что в Казахстане с 1 января 2016 года законодательно введен запрет на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней.
Также Акишев озвучил основное условие обновленной программы.
- Она предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года. Внесенные в программу дополнения, создадут оптимальные условия погашения займов для более 21 000 заемщиков, — добавил он.
Данияр Акишев акцентировал внимание валютных ипотечных заемщиков на необходимости незамедлительно обратиться в свой банк-кредитор с заявлением о рефинансировании займа в рамках программы.
- Второй блок изменений в программу направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. В рамках этой программы на сегодняшний день оказана помощь более 23 000 заемщикам. Они смогли сохранить свое единственное жилье и облегчить платежи по ипотечным займам. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч», — отметил глава Нацбанка.
Председатель НБ РК также рассказал, что принятию изменений и дополнений в программу предшествовала большая работа с банками, общественными объединениями и правительством РК.
- В целях эффективной реализации поручений главы государства совместно с правительством была проведена работа по предоставлению налоговых преференций, как для банков, так и для заемщиков, — уточнил Д. Акишев.
Вместе с тем Акишев отметил, что Нацбанк приступил к третьему этапу помощи ипотечным заемщикам, в том числе относящимся к социально уязвимым слоям населения.
https://www.caravan.kz/news/vse-valyutnye-ipotechnye-zajjmy-perevedut-v-tenge-daniyar-akishev-429537/
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