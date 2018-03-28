Как казахстанское молоко завоёвывает рынок России

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едридмадрид 28 Марта 2018 в 19:54:49
По словам совладельца и финансового директора ТОО «ДЕП» Ксении Дружининой, в 2013–2014 доля экспорта доходила до 16–18%, но затянувшийся дисбаланс рубля и тенге резко осложнил казахстанские поставки в Россию. Впрочем, в абсолютных значениях экспорт компании восстанавливается быстро: если в 2015 это было около 2,4 тыс. тонн на $1,9 млн, то в 2017 – почти 4,2 тыс. тонн на $3,7 млн. Если брать данные по вывозу молочной продукции из Костанайской области в целом, то «ДЕП» дает 53–55% в физическом выражении и 60% в денежном.
Что касается внутреннего рынка, то компания на протяжении многих лет занимает примерно половину рынка области (в 2017 – 48,5%), успешно конкурируя как с местной, достаточно развитой молочной промышленностью, так и с довольно обширным ввиду приграничья российским импортом.
Счастливый случай
До 1997 ТОО «ДЕП», созданное инженером по горным работам Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината Евгением Дружининым (название предприятия – аббревиатура из фамилии, имени и отчества Петрович), занималось торговлей всем чем придется – и довольно успешно. Но однажды один из торговых партнеров не смог расплатиться за товар, и Дружинин получил молочный завод. На тот момент бывший областной молзавод был в глубоко нерабочем состоянии, с полуразобранной крышей, но супругов (учредителем компании выступила также его жена – Любовь Дружинина) амбициозная идея перейти из торговцев в производители чем-то «зацепила», хотя прежде они молочными продуктами даже не торговали
Через два года был отстроен практически новый комбинат, и компания стала активно завоевывать себе место на рынке. В 2005 на Дружининых с предложением о продаже своего предприятия вышли хозяева Лисаковского молзавода, и «ДЕП» стал доминирующим производителем молочной продукции в Костанайской области мощностью 400–450 тонн в сутки.
В тот же год компания вышла на российский рынок и открыла филиал по оптовой продаже своей продукции в Челябинске.
- Всю прибыль отец реинвестировал в расширение. Начинали с 10–15 наименований, сейчас у нас их около 200, – рассказывает Ксения Дружинина. За продукцией все время выстраивалась очередь, перестало хватать мощностей даже двух заводов, и «ДЕП», активно продвигавшийся также на северо-восток, приобрел завод в Павлодаре.
Трудные времена
Но затем наступили сложные времена, и павлодарский завод пришлось законсервировать. Так же, как и практически достроенный в пригороде Костаная хлебобулочный, в который только на первом этапе было вложено около 2,5 млн евро.
- Инвестиции в хлебобулочный шли из молочного производства, все оборудование закупалось в Германии. Это достаточно инновационный проект для нашего региона – хлебозавод с криогенным туннелем. Хлеб, булочки и другие мучные изделия либо полностью выпекаются, либо недопекаются, а сразу подвергаются шоковой заморозке. Потом их в любой момент можно разогреть, что увеличивает срок хранения, – объясняет собеседница.
Экономические шоки 2014–2015 вкупе с организационными сложностями не дали запустить проект, а в апреле 2016 в семье случилось несчастье – в апреле скоропостижно скончался 53-летний Евгений Дружинин. К финансовым и производственным проблемам прибавились хлопоты наследования и перераспределения функций управления компанией. «ДЕП» возглавила Любовь Дружинина, а ее место финансового директора заняла 24-летняя Ксения, окончившая к тому времени Санкт-Петербургский экономический госуниверситет (сейчас она продолжает обучение там же в аспирантуре).
- Это было очень тяжелое время. Помогло то, что мама в бизнесе всегда была правой рукой отца. Да и я практически выросла на заводе – работала и аппаратчицей, и даже дворником, то есть знала обстановку изнутри. Поддержало и то, что вернулись многие специалисты, которые до того ушли в другие сферы или уехали в Россию. В 2017, когда мы уже начали восстанавливаться и справили 20-летие компании, было очень приятно, что собралось много сотрудников, которые прошли с нами рядом все эти 20 лет, – отмечает Ксения.
Спасительная сгущенка
Теперь инвестиции снова направляются в основной бизнес – молочное производство. В прошлом году было закуплено новое упаковочное оборудование, строятся новые и переоборудуются старые складские помещения. Начат выпуск новых видов йогуртов, разработана линейка продукции, обогащенной бифидобактериями.
- Новые продукты, вообще-то, довольно тяжело подвигать. Несмотря на то что натуральные премиксы (обогатительная часть биологически активной продукции. – F) очень дорогостоящи, мы весьма долго держали цены на биопродукцию на уровне обычного кефира и ряженки. Сегодня динамика есть, но все еще слабая, – признается Ксения.
Кроме того, в молочном производстве изначально часть продукции низкомаржинальна.
- Почему у нас такой большой ассортимент? Мы стараемся выдержать баланс, потому что на питьевом молоке, если честно, ты ничего не зарабатываешь – выходим в себестоимость, особенно с нынешней закупочной ценой, которая в Костанайской области выросла до 130 тенге за литр (нигде в Казахстане такой нет), – поясняет предприниматель.
Поставки свежей продукции в Россию затрудняются тем, что казахстанские ветеринарные службы не работают в выходные.
- Перспективы там большие, но поставки надо делать каждый день, а мы не можем получить ветеринарные сертификаты в субботу и воскресенье. Представьте, если молоко приходит уже двух-, трехдневное, как его продавать? Тем более что у наших конкурентов в России таких проблем нет, они сертификаты получают ежедневно, – сетует Дружинина. По ее словам, компания ведет большую переписку по этому поводу с профильным ведомством в Астане.
Сейчас «ДЕП» стал делать большой акцент на сгущенном молоке, которое прибыльнее и, как оказалось, пользуется колоссальным спросом на рынках Казахстана и России.
- Во-первых, это сглаживает проблему сезонности, когда летом количество сырья вырастает в 3–4 раза по сравнению с зимой, и удлиняет сроки реализации. Во-вторых, ассортимент сгущенки на рынке довольно скуден. За нашим товаром реализаторы стоят в очереди. В прошлом году съездили на выставки в Москву и Санкт-Петербург, и нас завалили заявками на год вперед. Даже из Германии на нас выходят, чтобы организовали поставки туда, – улыбается собеседница
Другая важная для «ДЕП» продукция – мороженое.
- Оно у нас на особом контроле, еще и потому что Любовь Ивановна аллергик. Поэтому только высококачественные продукты, никаких пищевых красителей, натуральные джемы, – утверждает Ксения. («ДЕПовское» мороженое действительно обладает забытым вкусом настоящих сливок и запоминается на года, что может подтвердить автор этих строк.)
Номер один
Между тем конкуренция на рынке растет вместе с бурным развитием отечественной молочной промышленности.
- Появилось очень много новых игроков, и все в первую очередь стараются закрепиться на рынке Астаны, это прямо «правило юного молочника» у нас. Так что конкуренция жесткая. Но нам не привыкать – в каждом регионе, куда мы зашли за эти годы, было свое молоко, но мы довольно быстро занимали нишу», – подчеркивает бизнесвумен. Причина этого, по ее мнению, в том, что компания все время своего существования делает упор на исключительное качество. «Мы никогда не демпинговали, потому что не можем особо себе этого позволить – качество стоит дорого, – рассказывает Ксения.
– В России то же самое – держим долю за счет качества. Кроме того, там немало бывших костанайцев, которые помнят вкус нашей продукции и целенаправленно ищут ее.
В конце прошлого года компания начинала обкатывать идею собственной сети фирменных магазинов.
Ксения не может назвать молочную компанию, на которую хотел бы равняться «ДЕП». И без лишней скромности заявляет, что по качеству продукции их компания номер один в Казахстане.
- Хотелось быть идеальными во всем, но сразу так не бывает, поэтому мы 20 лет доводили качество до идеала. Теперь вот хотим организовать идеальные складские помещения, логистику, ориентируясь на европейскую систему. Чем и занимаемся теперь, – говорит Ксения.
https://forbes.kz/process/businessmen/idealno_belyiy_1522162213/
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