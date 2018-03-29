6,5 млрд долл США потратят на строительство нового завода в Атырау

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danilov 29 Марта 2018 в 15:59:42
Он сообщил, что в рамках 2й фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полиэтилена, мощностью 1,25 млн т, стоимостью 6,5 млрд дол США. По словам министра, проект планируется реализовать совместно с австрийской компанией Borealis в долях по 50%.
Определена предварительная структура финансирования: 30% - доля Объединенной химической компании (0,969 млрд долл США) и доля Borealis (0,969 млрд долл США, 70% - заемные средства (4,6 млрд долл США).
При этом министр отметил, что 24 марта были подписан меморандум об основных условиях сотрудничества и соглашение о создании совместной проектной компании для разработки ТЭО между компанией Borealis и Объединенной химической компанией. Предполагается, что разработка ТЭО завершится в 2018 г.
Бозумбаев также отметил, что в рамках 1й фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полипропилена мощностью 500 тыс т.
Определен ЕРС-подрядчик China National Chemical Enginnering Co (КНР), привлечено заемное финансирование (2 млрд долл США от Китайского Банка развития), решен вопрос обеспечения проекта сырьем.
В 2018 г будут начаты строительные работы, в частности фундаментные работы по основным установкам и общезаводским объектам, также будет заказано оборудование длительного срока изготовления.
Срок завершения строительства - 2021 г.
На период строительства будет создано до 3000 рабочих мест.
https://neftegaz.ru/news/view/170237-65-mlrd-doll-SShA-potratyat-na-stroitelstvo-novogo-zavoda-v-Atyrau
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сумма в баксах и улыбка министра настораживают .
Цитата: KAN13 от 29.03.2018 16:03:47
Сумма в баксах и улыбка министра настораживают .
Сумма в баксах и улыбка министра настораживают .
Цитата: KAN13 от 29.03.2018 16:03:47
Сумма в баксах и улыбка министра настораживают .
Сумма в баксах и улыбка министра настораживают .
А где здесь амеры фигурируют нн пойму decoder?
Цитата: decoder от 29.03.2018 16:14:42
Настораживает другое, просто так амеры ничего не делают, насаживают на долларовый крюк а потом чуть что потянут за него когда нужно будет, и будут давить, продвигая свои интересы...
Настораживает другое, просто так амеры ничего не делают, насаживают на долларовый крюк а потом чуть что потянут за него когда нужно будет, и будут давить, продвигая свои интересы...
А китай? Думаете, 3000 рабочьих мест это нашим предлагают?