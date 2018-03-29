Более 15 млрд тенге сэкономил Казахстан при закупе лекарств

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едридмадрид 29 Марта 2018 в 22:35:14
По информации министерства здравоохранения республики, сэкономленные 15 млрд тенге деньги будут направлены на дополнительный закуп лекарств, что позволит охватить бесплатным лекарственным обеспечением большее количество пациентов.
По словам исполняющей обязанности председателя правления «СК-Фармация» Шарии Исмухановой, такая экономия достигается благодаря централизации закупа и консолидации объема потребности со всех регионов. «Принцип «оптом дешевле» работает и в лекарственном обеспечении. Поставщики идут на значительное снижение цены, когда централизованно закупается объем для целой республики».
«Кроме того, у Единого дистрибьютора есть эффективные механизмы для снижения цены. К примеру, порядка 90 безаналоговых препаратов мы закупаем без посредников напрямую у самих заводов-изготовителей, а еще 15 – через международные организации. Но наибольшее снижение цены достигается благодаря аукциону на понижение цены, который проводится в рамках двухэтапных тендеров по закупу лекарств», — отметила руководитель Единого дистрибьютора.
Как сообщается, наибольшую экономию удалось достичь при закупе лекарств для лечения болезней эндокринной системы – порядка 3,7 млрд тенге. 2,4 млрд тенге сэкономлено при закупе лекарств для лечения болезней крови. Еще 2,1 млрд тенге сэкономлено при закупе лекарств для лечения болезней системы кровообращения.
«Ощутимее всего преимущества централизованного закупа лекарств стали для ЮКО, где при закупе лекарств удалось сэкономить порядка 2 млрд тенге. 1,8 млрд тенге экономии получила ВКО, а также Алматы и Карагандинская область, получившие экономию 1,6 и 1,4 млрд тенге соответственно», — добавили в Минздраве.
https://newtimes.kz/obshchestvo/69255-bolee-15-mlrd-tenge-sekonomil-kazakhstan-pri-zakupe-lekarstv
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