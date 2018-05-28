Шукеев удивился стоимости кобыльего молока

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Rebel 28 Мая 2018 в 17:15:18
На выставке Министерство сельского хозяйства представило депутатам образцы отечественного производства, в том числе сухое кобылье молоко, а также сыр, сметану и козье молоко.
Стоимость упаковки сухого кобыльего молока колеблется от 15 до 30 тысяч тенге. Порошок разводится в горячей воде. Производители пояснили, что продукт ориентирован только на городского жителя.
«30 тысяч тенге за пять литров — это дорого», — заявил Шукеев.
«Думаю, будете увеличивать количество и стоимость снизите. Это, кстати, очень полезно», — высказал свое мнение депутат Владимир Божко.
Депутаты также оценили другие продукты казахстанского производства, в том числе мед и колбасные изделия.
Депутат Гульжана Карагусова заинтересовалась продукцией из козьего молока. «Совершенно нет запаха, очень вкусно. По стоимости не знаю, попробовала айран, мне очень понравилось. А вот сметану брать не буду, слишком сладкая», — отметила депутат.
Tengrinews.kz
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