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Экономика
Шукеев удивился стоимости кобыльего молока
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Rebel 28 Мая 2018 в 17:15:18
Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев удивился высокой стоимости сухого кобыльего молока на выставке продуктов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На выставке Министерство сельского хозяйства представило депутатам образцы отечественного производства, в том числе сухое кобылье молоко, а также сыр, сметану и козье молоко.

Стоимость упаковки сухого кобыльего молока колеблется от 15 до 30 тысяч тенге. Порошок разводится в горячей воде. Производители пояснили, что продукт ориентирован только на городского жителя.

«30 тысяч тенге за пять литров — это дорого», — заявил Шукеев.

«Думаю, будете увеличивать количество и стоимость снизите. Это, кстати, очень полезно», — высказал свое мнение депутат Владимир Божко.

Депутаты также оценили другие продукты казахстанского производства, в том числе мед и колбасные изделия.

Депутат Гульжана Карагусова заинтересовалась продукцией из козьего молока. «Совершенно нет запаха, очень вкусно. По стоимости не знаю, попробовала айран, мне очень понравилось. А вот сметану брать не буду, слишком сладкая», — отметила депутат.

Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 28.05.2018 в 17:37:06   # 678967
Стоимость бензика не кого не удивляет, пиздаболы
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  Aлекс 28.05.2018 в 17:42:23   # 678968
быстро тему про повесившегося полисмена удалили
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  старик 28.05.2018 в 17:56:43   # 678969
Ну дык наверное это молоко у него из крана течет, потому и удивился.
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  Пернебек 28.05.2018 в 18:13:39   # 678975
Родился - удивился.
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