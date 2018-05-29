Цены на бензин АИ-80 хотят отпустить в свободное плавание.

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Гоги80 29 Мая 2018 в 10:53:51
На сегодня АИ-80 — единственный бензин, цены на который регулируются государством. Тем не менее Минэнерго вновь пытается издать приказ, прекращающий действие ранее принятых документов, устанавливающих регулирование предельно допустимых цен на топливо. (Первую попытку чиновники предприняли год назад, в 2017-м.) В данное время текст приказа выложен на обсуждение на сайте egov.kz.
В пояснительной записке к документу чиновники-энергетики заявляют, что производство бензина АИ-80 в стране прекратится только после завершения модернизации казахстанских НПЗ. По их словам, сегодня предельная розничная цена бензина АИ-80 составляет 89 тенге за литр, что на 72 тенге ниже по сравнению с розничной ценой на бензин АИ-92 (161 тенге за литр). Основные потребители бензина АИ-80 — автомобили выпуска 80-х годов, а также военные машины и транспорт жилищно-коммунального хозяйства. В то же время «значительная разница розничных цен между АИ-80 и АИ-92 в Казахстане создаёт условия для недобросовестных участников рынка по компаундированию АИ-80 и реализации его как АИ-92 через АЗС (компаундирование — смешение нескольких видов топлива. То есть на наших заправках попросту разбавляют 92-й 80-м, а то и вовсе продают низкооктановый бензин под видом более качественного. — Прим. Kolesa.kz).
На основании вышеизложенного, в целях предотвращения дефицита бензина АИ-80 на рынке РК предлагается исключить из перечня нефтепродуктов, на которое установлено государственное регулирование, бензин марки АИ-80», — подытоживают чиновники.
Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да, вместо 92го
Цитата: Эндрю от 29.05.2018 11:30:39
Да, вместо 92го
Да, вместо 92го
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
А куда еще девать? По любому выход будет 80-го и надо реализовывать как-то.
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 13:54:11
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Сосать и лизать твое занятие.
Цитата: Dragon от 29.05.2018 14:05:05
Сосать и лизать твое занятие.
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 13:54:11
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Сосать и лизать твое занятие.
Что, уже сладкого не хочется, переизбыток белка или рот занят, смотрите не захлебнитесь...
Цитата: Dragon от 29.05.2018 11:51:54
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Цитата: Эндрю от 29.05.2018 11:30:39
Да, вместо 92го
Да, вместо 92го
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 15:25:02
Что, уже сладкого не хочется, переизбыток белка или рот занят, смотрите не захлебнитесь...
Цитата: Dragon от 29.05.2018 14:05:05
Сосать и лизать твое занятие.
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 13:54:11
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Дайте чупа-чупса соснуть Dragonу, пусть успокоится! Есть кто-нить из его кружка!?
Сосать и лизать твое занятие.
Что, уже сладкого не хочется, переизбыток белка или рот занят, смотрите не захлебнитесь...
Я все написал, хочешь себя назвать царьем, назови. А я тебя знаю, что ты и где обитаешь!
Цитата: klif699 от 29.05.2018 15:34:21
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Цитата: Dragon от 29.05.2018 11:51:54
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Цитата: Эндрю от 29.05.2018 11:30:39
Да, вместо 92го
Да, вместо 92го
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Боже упаси, даже не думал. Я просто уточнил, что некоторые хабаралюбы реальность вне хабара не знают еще. Тому доказательство головка вашей машины. А я это знаю, и знаю почему так даже. Скоро компот называемый бензином до двухсот тенге доведут искуственным дефицитом.
Кстати, на чеках Газпрома бензин качества К2 уже давно. Российским даже не пахнет, наш бенз они продают
Цитата: Dragon от 29.05.2018 15:43:43
Боже упаси, даже не думал. Я просто уточнил, что некоторые хабаралюбы реальность вне хабара не знают еще. Тому доказательство головка вашей машины. А я это знаю, и знаю почему так даже. Скоро компот называемый бензином до двухсот тенге доведут искуственным дефицитом.
Кстати, на чеках Газпрома бензин качества К2 уже давно. Российским даже не пахнет, наш бенз они продают
Цитата: klif699 от 29.05.2018 15:34:21
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Цитата: Dragon от 29.05.2018 11:51:54
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Цитата: Эндрю от 29.05.2018 11:30:39
Да, вместо 92го
Да, вместо 92го
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Боже упаси, даже не думал. Я просто уточнил, что некоторые хабаралюбы реальность вне хабара не знают еще. Тому доказательство головка вашей машины. А я это знаю, и знаю почему так даже. Скоро компот называемый бензином до двухсот тенге доведут искуственным дефицитом.
Кстати, на чеках Газпрома бензин качества К2 уже давно. Российским даже не пахнет, наш бенз они продают
Скорее всего наш бензин в Китай утекает,а нам остатки после переработки заливают 80 да 85.
Цитата: klif699 от 29.05.2018 16:10:55
Боже упаси, даже не думал. Я просто уточнил, что некоторые хабаралюбы реальность вне хабара не знают еще. Тому доказательство головка вашей машины. А я это знаю, и знаю почему так даже. Скоро компот называемый бензином до двухсот тенге доведут искуственным дефицитом.
Кстати, на чеках Газпрома бензин качества К2 уже давно. Российским даже не пахнет, наш бенз они продают
Цитата: Dragon от 29.05.2018 15:43:43
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Цитата: klif699 от 29.05.2018 15:34:21
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Цитата: Dragon от 29.05.2018 11:51:54
Да, вместо 92го
Цитата: Эндрю от 29.05.2018 11:30:39
[quote name=jumanjiqz link=previd=97108#679076 date=1527571076]А что, топливо этой марки все еще продают где-то!?
[quote name=jumanjiqz link=previd=97108#679076 date=1527571076]А что, топливо этой марки все еще продают где-то!?
Да, вместо 92го
Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают
Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.
Боже упаси, даже не думал. Я просто уточнил, что некоторые хабаралюбы реальность вне хабара не знают еще. Тому доказательство головка вашей машины. А я это знаю, и знаю почему так даже. Скоро компот называемый бензином до двухсот тенге доведут искуственным дефицитом.
Кстати, на чеках Газпрома бензин качества К2 уже давно. Российским даже не пахнет, наш бенз они продают
Скорее всего наш бензин в Китай утекает,а нам остатки после переработки заливают 80 да 85.[/quote]
Конечно. Как 92-ой и по качеству и по цене