Цены на бензин АИ-80 хотят отпустить в свободное плавание.

Цитата: Dragon от

Цитата: Эндрю от

Цитата: jumanjiqz от

А что, топливо этой марки все еще продают где-то!? А что, топливо этой марки все еще продают где-то!?

Да, вместо 92го Да, вместо 92го



Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают Этот глист нашарбаева живет с хабаром, и там плохих новостей не бывают

Dragon а ты думаешь что нам 92 заливают? Могу тебя огорчить,даже если по октану выйдет 88-90 это очень хорошо. Лично убедился на прошлой неделе,скинул головку на своём авто и ужаснулся,нагар на поршня как на казане который пять лет не мыли от костра,при том что заливаю строго 92 на газпроме,и масло меняю каждые пять тысяч и лью хорошее( бардаль,евроил). Дурят нас народ как только хотят,плюс недоливы,поголовно на всех АЗС,с разницей где-то больше где-то меньше. А так то да бензин у нас самый дешевый.