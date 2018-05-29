В Иле-Алатауском нацпарке начали взимать плату за фото- и видеосъёмку

«Жил-был когда-то крестьянин. Каждое утро он ходил в курятник, чтобы взять на завтрак яйцо, которое снесла его курица.



Но однажды он нашел в гнезде не обычное яйцо, а золотое. Сначала он не мог в это поверить. Возможно, кто-то решил над ним подшутить. Но ювелир, которому он принес показать яйцо, подтвердил, что оно из чистого золота.



Крестьянин выгодно продал яйцо и устроил праздник. На следующее утро он пошел в курятник раньше, чем обычно. В гнезде опять лежало золотое яйцо. Так продолжалось несколько дней.



Но крестьянин был жадным и хотел побыстрее разбогатеть. Он злился на свою курицу, потому что «глупая птица» не могла объяснить ему, как она умудряется нести золотые яйца. Ему казалось, что тогда он мог бы и сам нести золотые яйца. Тогда у него было бы каждый день по два яйца.



И однажды крестьянин так сильно разозлился, что вбежал в курятник и зарезал свою курицу. Некому стало нести золотые яйца.



Мораль этой сказки такова: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца».