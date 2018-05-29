В Иле-Алатауском нацпарке начали взимать плату за фото- и видеосъёмку

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danilov 29 Мая 2018 в 18:58:03
Посетители Иле-Алатауского национального парка опубликовали в социальной сети Facebook пост о том, что на территории Иле-Алатауского национального парка фото- и видеосъёмка теперь являются платными услугами. За день фотосъёмки необходимо заплатить 25 тысяч тенге, за день видеосъёмки – 55 тысяч тенге.
Дирекция Иле-Алатауского национального парка отмечает, что данная практика не противоречит действующему законодательству. Приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями" издан 31 мая 2017 года (№ 17-1/158) в соответствии со статьёй 8 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях".
В приложении №11 указано, что проведение кино-, видео- и фотосъёмок на территории Иле-Алатауского национального парка оплачивается по указанному тарифу.
В пресс-службе Иле-Алатауского национального парка Informburo.kz сообщили, что те посетители, которые планируют заняться профессиональной съёмкой на территории парка, должны заранее обратиться в дирекцию парка и заключить договор о проведении профессиональной кино-, видео- и фотосъёмки. Оплачивать день съёмки необходимо на месте, в бухгалтерии парка. С дошколят и людей с ограниченными возможностями денег за указанные в приказе услуги не берут, а школьникам и студентам предоставляется скидка 50% и 25% соответственно.
23 мая 2016 года на Большом Алматинском озере появилось объявление от администрации Иле-Алатауского национального парка с запретом на фотосъёмку, однако на следующий день баннер сняли, и ограничение было упразднено.
Вопрос о разграничении понятий "профессиональная съёмка" и "любительская съёмка", когда люди снимают окружающее на телефон, прорабатывается, сообщили в дирекции парка. При этом заверили, что отношение к посетителям, которые пользуются фотоаппаратурой максимально гуманное и деньги взимаются только с тех, кто работает с заведомо профессиональной техникой, которую можно отличить невооружённым глазом.
https://informburo.kz/novosti/v-ile-alatauskom-nacionalnom-parke-nachali-vzimat-platu-za-foto-i-videosyomku.html?_utl_t=vk
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 29.05.2018 в 19:17:15 # 679183
Так что пока это просто обдиралово...
ИНКВИЗИТОР 29.05.2018 в 19:24:22 # 679184
МишкаНаСевер 29.05.2018 в 19:51:31 # 679187
С дошколят и людей с ограниченными возможностями денег за указанные в приказе услуги не берут
Есть классная идея для стартапа
За что блять???Знали бы за что, вообще бы в парк не пускали! А вообще резервы изъятия денег у посетителей есть: воздух чистый! Вот где неиссякаемый поток денег, ведь как известно все хотят вдыхать чистый кислород, а выдохнуть норовят какую нибудь гадость, вот за воздух и утилизацию гадости (СО2) взимать плату!
Пиздец долбаебы
Нутром чуют, что можно на этом заработать, а сформулировать не получилось.
Стрижка баранов , обыкновенная .
«Жил-был когда-то крестьянин. Каждое утро он ходил в курятник, чтобы взять на завтрак яйцо, которое снесла его курица.
Но однажды он нашел в гнезде не обычное яйцо, а золотое. Сначала он не мог в это поверить. Возможно, кто-то решил над ним подшутить. Но ювелир, которому он принес показать яйцо, подтвердил, что оно из чистого золота.
Крестьянин выгодно продал яйцо и устроил праздник. На следующее утро он пошел в курятник раньше, чем обычно. В гнезде опять лежало золотое яйцо. Так продолжалось несколько дней.
Но крестьянин был жадным и хотел побыстрее разбогатеть. Он злился на свою курицу, потому что «глупая птица» не могла объяснить ему, как она умудряется нести золотые яйца. Ему казалось, что тогда он мог бы и сам нести золотые яйца. Тогда у него было бы каждый день по два яйца.
И однажды крестьянин так сильно разозлился, что вбежал в курятник и зарезал свою курицу. Некому стало нести золотые яйца.
Мораль этой сказки такова: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца».
Но однажды он нашел в гнезде не обычное яйцо, а золотое. Сначала он не мог в это поверить. Возможно, кто-то решил над ним подшутить. Но ювелир, которому он принес показать яйцо, подтвердил, что оно из чистого золота.
Крестьянин выгодно продал яйцо и устроил праздник. На следующее утро он пошел в курятник раньше, чем обычно. В гнезде опять лежало золотое яйцо. Так продолжалось несколько дней.
Но крестьянин был жадным и хотел побыстрее разбогатеть. Он злился на свою курицу, потому что «глупая птица» не могла объяснить ему, как она умудряется нести золотые яйца. Ему казалось, что тогда он мог бы и сам нести золотые яйца. Тогда у него было бы каждый день по два яйца.
И однажды крестьянин так сильно разозлился, что вбежал в курятник и зарезал свою курицу. Некому стало нести золотые яйца.
Мораль этой сказки такова: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца».
Вот это про современный казахстан, куда ни приедь, ты везде должен. На рыбалке не успеем разложиться, уже прилетает егерь,бесплатных мест для отдыха с каждым годом все меньше. Имеют даже наглость собирать деньги в православный праздник, потому что видите ли у родника есть свой хозяин.
Подобная жадность к легкой наживе отбивает желание и отдыхать и жить в казахстане.
MишаМашкевич 29.05.2018 в 22:50:17 # 679208
Наглядный пример,того что жлобство не лечится.
Около пирамид сфоткать денег не берут. Эйфелевая башня, пизанская, китайская стена-сколько угодно. Только для съёмки (кино,сериала,клипа)берешь разрешение с мэрии. А у нас ещё пояснения дают.
Молодцы,чё.
Цитата: старик от 29.05.2018 19:56:25
Quote:
Quote:
За что блять???Знали бы за что, вообще бы в парк не пускали! А вообще резервы изъятия денег у посетителей есть: воздух чистый! Вот где неиссякаемый поток денег, ведь как известно все хотят вдыхать чистый кислород, а выдохнуть норовят какую нибудь гадость, вот за воздух и утилизацию гадости (СО2) взимать плату!
Вот еще оригинальная идея, надо бы накрыть территорию гигантским куполом, чтоб кислород не покидал нацпарк.