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Экономика
В Иле-Алатауском нацпарке начали взимать плату за фото- и видеосъёмку
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danilov 29 Мая 2018 в 18:58:03
За день фотосъёмки необходимо заплатить 25 тысяч тенге, за день видеосъёмки – 55 тысяч тенге.

Посетители Иле-Алатауского национального парка опубликовали в социальной сети Facebook пост о том, что на территории Иле-Алатауского национального парка фото- и видеосъёмка теперь являются платными услугами. За день фотосъёмки необходимо заплатить 25 тысяч тенге, за день видеосъёмки – 55 тысяч тенге.

Дирекция Иле-Алатауского национального парка отмечает, что данная практика не противоречит действующему законодательству. Приказ "Об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями" издан 31 мая 2017 года (№ 17-1/158) в соответствии со статьёй 8 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях".

В приложении №11 указано, что проведение кино-, видео- и фотосъёмок на территории Иле-Алатауского национального парка оплачивается по указанному тарифу.

В пресс-службе Иле-Алатауского национального парка Informburo.kz сообщили, что те посетители, которые планируют заняться профессиональной съёмкой на территории парка, должны заранее обратиться в дирекцию парка и заключить договор о проведении профессиональной кино-, видео- и фотосъёмки. Оплачивать день съёмки необходимо на месте, в бухгалтерии парка. С дошколят и людей с ограниченными возможностями денег за указанные в приказе услуги не берут, а школьникам и студентам предоставляется скидка 50% и 25% соответственно.

23 мая 2016 года на Большом Алматинском озере появилось объявление от администрации Иле-Алатауского национального парка с запретом на фотосъёмку, однако на следующий день баннер сняли, и ограничение было упразднено.

Вопрос о разграничении понятий "профессиональная съёмка" и "любительская съёмка", когда люди снимают окружающее на телефон, прорабатывается, сообщили в дирекции парка. При этом заверили, что отношение к посетителям, которые пользуются фотоаппаратурой максимально гуманное и деньги взимаются только с тех, кто работает с заведомо профессиональной техникой, которую можно отличить невооружённым глазом.

https://informburo.kz/novosti/v-ile-alatauskom-nacionalnom-parke-nachali-vzimat-platu-za-foto-i-videosyomku.html?_utl_t=vk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 29.05.2018 в 19:17:15   # 679183
А если у меня камера за 10штук баксов и я занимаюсь любительской съемкой. Но просто люблю качественные фото у себя в альбоме. Тут, имхо, агрегат не причем. Вопрос должен ставится совепшенно в другом контексте.
Так что пока это просто обдиралово...
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  ИНКВИЗИТОР 29.05.2018 в 19:24:22   # 679184
За что блять???
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  МишкаНаСевер 29.05.2018 в 19:51:31   # 679187
Quote:
С дошколят и людей с ограниченными возможностями денег за указанные в приказе услуги не берут


Есть классная идея для стартапа
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  старик 29.05.2018 в 19:56:25   # 679188
Quote:
За что блять???
Знали бы за что, вообще бы в парк не пускали! А вообще резервы изъятия денег у посетителей есть: воздух чистый! Вот где неиссякаемый поток денег, ведь как известно все хотят вдыхать чистый кислород, а выдохнуть норовят какую нибудь гадость, вот за воздух и утилизацию гадости (СО2) взимать плату!
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  ss720 29.05.2018 в 20:15:51   # 679190
Нихуя себе , солнце светит одно , и над этим парком, с какого хуя илеалатуский беш не платит за солнце налог. В день во ляму, ведь без солнца этого парка не будет. А вода..... как ип или тоо он обязан за куб платить ахулиард раз больше.
Пиздец долбаебы
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  звукач 29.05.2018 в 20:17:49   # 679191
Ебантизм..... например люблю я снимать но - снимаю для себя,камера допустим древняя зеркалка но с батарейеым блоком и чо? как они определять что я любитель? большая камера все пзд профессионал? то есть теперь я должен снимать на телефон? Ебантизм в чистом виде.....
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  звукач 29.05.2018 в 20:20:11   # 679192
деньги взимаются только с тех, кто работает с заведомо профессиональной техникой, которую можно отличить невооружённым глазом.- короче очередная кормушка и лазейка для взяток.....
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  Fotinij 29.05.2018 в 20:39:53   # 679196
Может они имели ввиду профессиональные фотосессии (на природе) с моделями и съёмку видеоклипов, просто не смогли мысль выразить правильно
Нутром чуют, что можно на этом заработать, а сформулировать не получилось.
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  дауж 29.05.2018 в 20:47:47   # 679198
надо им еще проработать тариф на использование чистого горного воздуха в Иле-Алатауском нацпарке
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  KAN13 29.05.2018 в 21:32:00   # 679201

Стрижка баранов , обыкновенная .
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  Pole13 29.05.2018 в 22:26:40   # 679206
Quote:
«Жил-был когда-то крестьянин. Каждое утро он ходил в курятник, чтобы взять на завтрак яйцо, которое снесла его курица.

Но однажды он нашел в гнезде не обычное яйцо, а золотое. Сначала он не мог в это поверить. Возможно, кто-то решил над ним подшутить. Но ювелир, которому он принес показать яйцо, подтвердил, что оно из чистого золота.

Крестьянин выгодно продал яйцо и устроил праздник. На следующее утро он пошел в курятник раньше, чем обычно. В гнезде опять лежало золотое яйцо. Так продолжалось несколько дней.

Но крестьянин был жадным и хотел побыстрее разбогатеть. Он злился на свою курицу, потому что «глупая птица» не могла объяснить ему, как она умудряется нести золотые яйца. Ему казалось, что тогда он мог бы и сам нести золотые яйца. Тогда у него было бы каждый день по два яйца.

И однажды крестьянин так сильно разозлился, что вбежал в курятник и зарезал свою курицу. Некому стало нести золотые яйца.

Мораль этой сказки такова: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца».

Вот это про современный казахстан, куда ни приедь, ты везде должен. На рыбалке не успеем разложиться, уже прилетает егерь,бесплатных мест для отдыха с каждым годом все меньше. Имеют даже наглость собирать деньги в православный праздник, потому что видите ли у родника есть свой хозяин.
Подобная жадность к легкой наживе отбивает желание и отдыхать и жить в казахстане.
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  shlenchak 29.05.2018 в 22:40:29   # 679207
Полнейший пзц , реально у меня старая зеркалка kiss 3, хочу для себя фотки на фоне своей родины, в которой эти сволочи ни чего кроме как забором все обнести не сделали, эти сволочи так туризм развивают, сомневаюсь что кто то из туристов захочет платить 150$ за съёмку
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  MишаМашкевич 29.05.2018 в 22:50:17   # 679208
В одно время за грибы взялись,потом то ли орехи,то ли какие-то плоды были. Щя просто пофоткать проблема.
Наглядный пример,того что жлобство не лечится.
Около пирамид сфоткать денег не берут. Эйфелевая башня, пизанская, китайская стена-сколько угодно. Только для съёмки (кино,сериала,клипа)берешь разрешение с мэрии. А у нас ещё пояснения дают.
Молодцы,чё.
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  Saturn 29.05.2018 в 22:59:30   # 679209
Цитата: старик от 29.05.2018 19:56:25
Quote:
За что блять???
Знали бы за что, вообще бы в парк не пускали! А вообще резервы изъятия денег у посетителей есть: воздух чистый! Вот где неиссякаемый поток денег, ведь как известно все хотят вдыхать чистый кислород, а выдохнуть норовят какую нибудь гадость, вот за воздух и утилизацию гадости (СО2) взимать плату!

Вот еще оригинальная идея, надо бы накрыть территорию гигантским куполом, чтоб кислород не покидал нацпарк.
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