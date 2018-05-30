О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации

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danilov 30 Мая 2018 в 08:28:40
1. Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 – 2710 12 590 0).
2. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) уведомление Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2) уведомление акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) о принятии мер по реализации пункта 1 настоящего приказа в установленном законодательством порядке;
3) уведомление Министерства национальной экономики Республики Казахстан о необходимости в установленном порядке:
проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложения о применении мер, указанных в пункте 1 настоящего приказа, другими государствами-участниками Евразийского экономического союза;
4) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
5) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
6) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
7) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;
8) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Министр энергетики
Республики Казахстан К. Бозумбаев
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1924051
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 30.05.2018 в 08:50:03 # 679237
Они думают если запретить ввоз бензина из России, то на рынке Казахстана бензин станет дешевле.
Как говорит г-н Лавров - Долбо@бы бл.