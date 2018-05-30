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Экономика
О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации
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danilov 30 Мая 2018 в 08:28:40
В соответствии со статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, разделом 10 Приложения 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе и Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, а также с пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 – 2710 12 590 0).
2. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) уведомление Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2) уведомление акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) о принятии мер по реализации пункта 1 настоящего приказа в установленном законодательством порядке;
3) уведомление Министерства национальной экономики Республики Казахстан о необходимости в установленном порядке:
проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложения о применении мер, указанных в пункте 1 настоящего приказа, другими государствами-участниками Евразийского экономического союза;
4) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
5) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
6) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
7) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;
8) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Министр энергетики
Республики Казахстан К. Бозумбаев

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1924051
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 30.05.2018 в 08:50:03   # 679237
Ну вот что за люди.
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  GoodZone 30.05.2018 в 08:58:45   # 679242
Осталось НПЗ на ремонт остановить... Для чего это сделано? Мы себя в грудь пяткой колотим, у нас "РЫНОК САМ ВСЕ ОТРЕГУЛИРУЕТ" и этому самому рынку на горло хрясь... Или это такая наша поддержка санкций омерики? Или просто искусственно отсекаем конкурента от рынка, так сказать поддерживаем отечественного товаропроизводителя? Они ведь недавно говорили, что не мы берем, а от нас более дешевый бензин утекает и именно в Россию... Я не понимаю логики...
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  Пришелец 30.05.2018 в 09:04:05   # 679244
Логики нет и уже давно
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  Пермяк 30.05.2018 в 09:18:53   # 679245
Это же альтернативно мыслящие чиновники!
Они думают если запретить ввоз бензина из России, то на рынке Казахстана бензин станет дешевле.
Как говорит г-н Лавров - Долбо@бы бл.
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  КЕДЫ 30.05.2018 в 10:09:34   # 679252
Интересно было бы узнать настоящие причины и цели.
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