У нас лучше, просто вы не поняли

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GoodZone 31 Мая 2018 в 10:32:13
Напомним, в России материнский капитал подразумевает 453 тысячи рублей единовременной выплаты семье после рождения второго ребенка. Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий либо на обучение ребенка от детского сада до вуза или на повышение накопительной части трудовой пенсии мамы, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
В Минтруда стали уверять, что подобная социальная программа действует и у нас.
- Просто у россиян эта мера поддержки действует со второго ребенка, а у нас - для многодетных, у кого четверо детей и более. 18 лет мы выплачиваем специальные госпособия в размере 10 005 тенге по статусу многодетной семьи! Калькулятор у кого есть? Я прошу, умножайте на 12 месяцев, а потом на 18 лет. Какая сумма выйдет? (Вышло 2 млн. 161 тысяча. - Т. Г.). А для матерей, награжденных орденами “Кумыс алка” (за шесть детей) и “Алтын алка” (семь детей и более), у нас назначается пожизненная выплата! И это звание она может получить и в 40 лет, и в 45. Есть у нас в стране и молодая женщина, которая в 32 года получила звание “Алтын алка” - она родила 10 детей! И представьте, 58-60 лет подряд она будет получать каждый месяц по 15 тысяч тенге, я даже без индексации говорю. Подсчитайте, каков будет материнский капитал? - обращалась вице-министр Жакупова к журналистам на пресс-конференции по случаю приближающегося Дня защиты детей.
Чиновница уверяет, что в Казахстане и России подходы в демографической политике одинаковы, только соседи выдают маткапитал единовременно, а у нас разбивают помесячно. Жакупова также напирала на то, что если в России использование маткапитала предельно ограниченно (мы перечисляли вначале целевое назначение), то у нас эти средства можно тратить по своему желанию.
- Если эти все нормы складывать, то вам выбирать: где будет лучше рожать? И казахстанская система, я считаю, намного лучше российской, потому что по рекомендациям международных организаций государство должно обеспечивать маму ежемесячными выплатами. Если у человека нет постоянного источника доходов, то это означает, что он может в любой момент оказаться за чертой бедности. А наши выплаты обеспечивают семью на протяжении всей жизни! И если те же 453 тысяч рублей распределить до 18-летнего периода, у нас выплаты идут намного выше! - с патетикой подчеркнула она.
Я поинтересовалась, почему казахстанский маткапитал не предусмотреть со второго ребенка, как в России, пускай и по частям.
- Потому что мы хотим стимулировать именно многодетность! - ответила замдиректора департамента социальной помощи Балжан БАЯХАТОВА.
По словам чиновников, в Казахстане сегодня и без маткапитала настоящий беби-бум. Если на заре независимости на свет появлялось 160 тысяч детей в год, то в прошлом году родилось более 400 тысяч.
Тогжан ГАНИ, Астана
http://www.time.kz/articles/zloba/2018/05/30/u-nas-luchshe-prosto-vi-ne-ponjali
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MишаМашкевич 31.05.2018 в 11:38:33 # 679423
Типа роди дофига детей и живи припеваючи на бабки государства)))))
Вот эту ересь читать не охота. Придумайте лучше как по другому стимулировать людей и экономику,ежели чем стимулировать таким образом рождения). Куда эти дети потом пойдут,какое образование получат, воспитания.
Я сама лично сталкивались с системой стимулирование мл... Одни гады,слов нет. Законные бабки не хотят отдавать,какие пособия.
Чтобы у нас пособие получить,это надо 3 круга нарисовать. Ито дают 2000 тнг за ребенка в квартал!
Кстати щя орлеу прога идет для безработных. Государство выделяет гранты на швейную машинку,печь, оборудование не дорогое (подотчет), главное шоб потом человек этим деньги зарабатывал.