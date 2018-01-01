Казахстан заявил, что бельгийский суд отменяет замораживание активов на $ 21,5 млрд

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Мая 2018 в 10:56:33
Суд также постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн долларов Казахстан может в английских судах.
"Бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно 530 млн долларов США, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти 21,5 млрд долларов. Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания. Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств", – говорится в сообщении.
Бельгийское решение вышло через неделю после того, как Стати потерпели крупное поражение в Англии, где им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества.
"Стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину. Стратегия Стати была изначально нацелена на оказание давления на страну. Схема Стати рушится перед их глазами. Независимо от того, что делают Стати, они больше не могут скрывать правду", – прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.
29 мая Стати также обнародовали решение суда в Бельгии. Они сообщили, что Казахстану не удалось снять арест, несмотря на свою настойчивость и многочисленные аргументы. Стати заявили, что сами согласились с тем, чтобы ограничить лимит обременения до 530 млн долларов, а суд лишь поддержал их решение. Молдавские бизнесмены ожидают, что американский суд позволит им получить казахстанские активы в США для исполнения арбитражного решения.
Анатолий и Габриэль Стати начали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Они потребовали 4 млрд долларов США от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 млн долларов. 199 млн долларов из этих средств якобы связаны с некими затратами на строительство газоперерабатывающего завода.
Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Однако шведские суды не отменили арбитражного решения. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства и назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года.
После этого Стати начали беспрецедентную кампанию по принудительному исполнению решения в семи странах, добившись предварительных арестов активов, принадлежащих Нацбанку РК и Национальному фонду на сумму более 22 млрд долларов. Стати запрашивали также наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.
3 января 2018 года Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of NewYork Mellon.
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-fund-belgium/kazakhstan-says-belgian-court-lifts-21-5-billion-asset-freeze-idUSKCN1IV0E8
Комментарии, по рейтингу, по дате