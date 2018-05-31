Назарбаев: если доходы населения не растут, значит правительство не справляется

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 31 Мая 2018 в 12:49:18
Глава государства провел заседание Совета Безопасности, в рамках которого акцентировал внимание на проведенных мерах по сохранению экономической стабильности, несмотря на последствия глобального финансового кризиса 2008 года.
"С момента начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет. Обстановка изменилась. Для выхода из кризиса мы разработали специальные программы, приняли дорожную карту, проявили заботу о людях, лишившихся работы. Было осуществлено много мер. Мы привлекли зарубежные инвестиции и задействовали собственные средства, которые позволили нам выйти из кризиса без спада национальной экономики", — сказал Назарбаев, слова которого цитирует пресс-служба Акорды.
Президент указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.
"Администрация президента и правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий", — продолжил он.
Назарбаев отдельно остановился на эффективности реализации действующих государственных и отраслевых программ, указав на важность их своевременного и качественного исполнения. Также он акцентировал внимание на необходимости принятия соответствующих мер по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль.
Кроме того, Назарбаев указал на то, что деятельность госорганов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны.
"Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то, значит, правительство не справляется", — подчеркнул президент.
Кроме того, Назарбаев остановился на вопросах обеспечения занятости населения, внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, поддержки малого и среднего бизнеса, а также профессионального обучения и трудоустройства молодежи.
По итогам заседания президент дал ряд конкретных поручений правительству и другим госорганам.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
"состояние Кулибаевых за год выросло на $2,2 млрд" (http://www.titus.kz/?previd=96914)... Кулибаевы - граждане Казахстана? - граждане... их благосостояние растет? - растет... Значит работают госорганы "на повышение благосостояния граждан страны"? - работают... Все замечательно, банк Астаны на подходе...
Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:30:53 # 679479
Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:31:46 # 679480
GogaAshkenaz 31.05.2018 в 16:16:31 # 679492
Все мы гости 31.05.2018 в 16:41:37 # 679498