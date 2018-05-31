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Экономика
Назарбаев: если доходы населения не растут, значит правительство не справляется
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Гоги80 31 Мая 2018 в 12:49:18
Работа государственных органов должна быть направлена на повышение благосостояния граждан страны, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Глава государства провел заседание Совета Безопасности, в рамках которого акцентировал внимание на проведенных мерах по сохранению экономической стабильности, несмотря на последствия глобального финансового кризиса 2008 года.

"С момента начала мирового финансового кризиса прошло 10 лет. Обстановка изменилась. Для выхода из кризиса мы разработали специальные программы, приняли дорожную карту, проявили заботу о людях, лишившихся работы. Было осуществлено много мер. Мы привлекли зарубежные инвестиции и задействовали собственные средства, которые позволили нам выйти из кризиса без спада национальной экономики", — сказал Назарбаев, слова которого цитирует пресс-служба Акорды.

Президент указал на необходимость выработки новых программ развития с учетом глобальных трендов и сложившейся геополитической ситуации.

"Администрация президента и правительство должны продумать дальнейшие пути нашего развития. Нам нужно делать прогнозы для принятия соответствующих мер в будущем. У нас должно быть ясное видение дальнейших действий", — продолжил он.

Назарбаев отдельно остановился на эффективности реализации действующих государственных и отраслевых программ, указав на важность их своевременного и качественного исполнения. Также он акцентировал внимание на необходимости принятия соответствующих мер по дальнейшему развитию агропромышленного сектора и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль.

Кроме того, Назарбаев указал на то, что деятельность госорганов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны.

"Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то, значит, правительство не справляется", — подчеркнул президент.

Кроме того, Назарбаев остановился на вопросах обеспечения занятости населения, внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, поддержки малого и среднего бизнеса, а также профессионального обучения и трудоустройства молодежи.

По итогам заседания президент дал ряд конкретных поручений правительству и другим госорганам.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Black_chi 31.05.2018 в 14:11:59   # 679447
бла бла бал
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  Foxx1 31.05.2018 в 14:14:52   # 679448
Задача одна из важнейших, чтобы доходы росли у населения. Предприятия должны работать и появляться новые рабочие места. Для бизнеса важно создавать условия как можно лучше, чтобы меньше административных барьеров было меньше.
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  roden 31.05.2018 в 14:30:15   # 679453
Нурботы здесь появились...ого)
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  Pandala 31.05.2018 в 14:45:59   # 679457
Первоочередная задача правительства - обеспечить достойную жизнь для каждого гражданина, в том числе и хорошую заработную плату в зависимости от умений и профессионализма.
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  Deamos89 31.05.2018 в 15:03:50   # 679463
пиздеть не мешки ворочать
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  Joykin 31.05.2018 в 15:04:30   # 679465
Блаблабла збал
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  GoodZone 31.05.2018 в 15:24:21   # 679476
"деятельность госорганов должна быть ориентирована на повышение благосостояния граждан страны." золотые слова...
"состояние Кулибаевых за год выросло на $2,2 млрд" (http://www.titus.kz/?previd=96914)... Кулибаевы - граждане Казахстана? - граждане... их благосостояние растет? - растет... Значит работают госорганы "на повышение благосостояния граждан страны"? - работают... Все замечательно, банк Астаны на подходе...
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  Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:30:53   # 679479
Вся ваша работа нацелена на повышение доходов ваших карманов... 28 лет это наблюдаю
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  Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:31:46   # 679480
А народ только глубже в банковские долги залез
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  Saturn 31.05.2018 в 16:05:53   # 679487
Царь хороший, бояре плохие
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  GogaAshkenaz 31.05.2018 в 16:16:31   # 679492
ух... какое правительство нехорошее, ай-яй-яй! а давайте жестоко накажем их, например можно строгий выговор сделать им ...
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  Все мы гости 31.05.2018 в 16:41:37   # 679498
В заголовке ответ. Не справляется. Все остальное можно не говорить. Правительство как сидело там, так и сидит, и стремятся туда, чтобы сидеть и справлять только свои дела. Вроде все правильно, но на деле никак.
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